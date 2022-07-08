https://tr.sputniknews.com/20220708/osmangazi-koprusunde-yilin-ilk-yarisinda-trafik-garantisi-asildi-1058484800.html
Osmangazi Köprüsü'nde yılın ilk yarısında 'trafik garantisi' aşıldı
Osmangazi Köprüsü'nde yılın ilk yarısında 'trafik garantisi' aşıldı
Osmangazi Köprüsü'nde devlet işletmeciye günlük 40 bin araç garantisi verirken, 6 aylık dönemde geçiş rakamı garantinin yüzde 14 üzerine çıktı. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T16:06+0300
2022-07-08T16:06+0300
2022-07-08T16:11+0300
osmangazi köprüsü
ekonomi
geçiş
araç garantisi
adil karaismailoğlu
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Yap-İşlet-Devret (YİD) yöntemiyle hizmete alınan Osmangazi Köprüsü ve İstanbul İzmir otoyolunda rekor kırıldı. Büyük tartışmalara sebep olan köprü ve Otoyol için devletin kasasından bir kuruş çıkmazken, günlük 40 bin adet olarak verilen geçiş garantisinin üzerine çıkıldı. Köprüden geçen günlük araç sayısı son 6 ayda günlük ortalama 45 bini geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile yıllık 3 milyar TL tasarruf sağlıyoruz” dedi.Bakan Karaismailoğlu, sosyal medya hesaplarında İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nün 2022’nin yılının ilk 6 ayına dair verilerini paylaştı. Karaismailoğlu, ocak-haziran ayı döneminde Osman Gazi Köprüsü’nden 45 bin 590 aracın geçtiğini bildirdi. Böylelikle köprü araç geçiş garantisini yüzde 114’lük bir oran ile karşıladı. Otoyolun 1. kesimi olan Hersek-Orhangazi arasında araç geçişi ise 44 bin 76 olarak açıklanırken bu kesimdeki geçiş garantisi yüzde 110 ile gerçekleşti.
https://tr.sputniknews.com/20220705/bayramda-ucretsiz-olan-kopru-ve-otoyollar-belli-oldu-1058341943.html
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osmangazi köprüsü, geçiş, araç garantisi, adil karaismailoğlu
Osmangazi Köprüsü'nde yılın ilk yarısında 'trafik garantisi' aşıldı
16:06 08.07.2022 (güncellendi: 16:11 08.07.2022) Abone ol
Osmangazi Köprüsü'nde devlet işletmeciye günlük 40 bin araç garantisi verirken, 6 aylık dönemde geçiş rakamı garantinin yüzde 14 üzerine çıktı.
Yap-İşlet-Devret (YİD) yöntemiyle hizmete alınan Osmangazi Köprüsü ve İstanbul İzmir otoyolunda rekor kırıldı. Büyük tartışmalara sebep olan köprü ve Otoyol için devletin kasasından bir kuruş çıkmazken, günlük 40 bin adet olarak verilen geçiş garantisinin üzerine çıkıldı.
Köprüden geçen günlük araç sayısı son 6 ayda günlük ortalama 45 bini geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile yıllık 3 milyar TL tasarruf sağlıyoruz” dedi.
Bakan Karaismailoğlu, sosyal medya hesaplarında İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nün 2022’nin yılının ilk 6 ayına dair verilerini paylaştı. Karaismailoğlu, ocak-haziran ayı döneminde Osman Gazi Köprüsü’nden 45 bin 590 aracın geçtiğini bildirdi. Böylelikle köprü araç geçiş garantisini yüzde 114’lük bir oran ile karşıladı. Otoyolun 1. kesimi olan Hersek-Orhangazi arasında araç geçişi ise 44 bin 76 olarak açıklanırken bu kesimdeki geçiş garantisi yüzde 110 ile gerçekleşti.