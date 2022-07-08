https://tr.sputniknews.com/20220708/osmangazi-koprusunde-yilin-ilk-yarisinda-trafik-garantisi-asildi-1058484800.html

Osmangazi Köprüsü'nde yılın ilk yarısında 'trafik garantisi' aşıldı

Osmangazi Köprüsü'nde yılın ilk yarısında 'trafik garantisi' aşıldı

Osmangazi Köprüsü'nde devlet işletmeciye günlük 40 bin araç garantisi verirken, 6 aylık dönemde geçiş rakamı garantinin yüzde 14 üzerine çıktı. 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T16:06+0300

2022-07-08T16:06+0300

2022-07-08T16:11+0300

osmangazi köprüsü

ekonomi

geçiş

araç garantisi

adil karaismailoğlu

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Yap-İşlet-Devret (YİD) yöntemiyle hizmete alınan Osmangazi Köprüsü ve İstanbul İzmir otoyolunda rekor kırıldı. Büyük tartışmalara sebep olan köprü ve Otoyol için devletin kasasından bir kuruş çıkmazken, günlük 40 bin adet olarak verilen geçiş garantisinin üzerine çıkıldı. Köprüden geçen günlük araç sayısı son 6 ayda günlük ortalama 45 bini geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile yıllık 3 milyar TL tasarruf sağlıyoruz” dedi.Bakan Karaismailoğlu, sosyal medya hesaplarında İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nün 2022’nin yılının ilk 6 ayına dair verilerini paylaştı. Karaismailoğlu, ocak-haziran ayı döneminde Osman Gazi Köprüsü’nden 45 bin 590 aracın geçtiğini bildirdi. Böylelikle köprü araç geçiş garantisini yüzde 114’lük bir oran ile karşıladı. Otoyolun 1. kesimi olan Hersek-Orhangazi arasında araç geçişi ise 44 bin 76 olarak açıklanırken bu kesimdeki geçiş garantisi yüzde 110 ile gerçekleşti.

https://tr.sputniknews.com/20220705/bayramda-ucretsiz-olan-kopru-ve-otoyollar-belli-oldu-1058341943.html

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osmangazi köprüsü, geçiş, araç garantisi, adil karaismailoğlu