https://tr.sputniknews.com/20220708/otomobilin-denize-dusmemesi-icin-kaputa-oturup-cekiciyi-beklediler-1058485054.html
Otomobilin denize düşmemesi için kaputa oturup çekiciyi beklediler
Otomobilin denize düşmemesi için kaputa oturup çekiciyi beklediler
Yalova'da bir aracın arka tekerlekleri iskele boşluğuna düştü. Sürücü ve arkadaşı ise aracın denize düşmemesi için kaputun üstüne oturup çekiciyi bekledi 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T16:16+0300
2022-07-08T16:16+0300
2022-07-08T16:16+0300
yaşam
yalova
otomobil
deniz
haberler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1058485126_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_3b863311a3ae13bf4b9dfc6c76e9a382.jpg
Yalova’da geri manevra yaptığı sırada arka tekerlekleri iskele boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü ve arkadaşı aracının denize düşmemesi için kaputun üstüne oturarak çekiciyi bekledi.Alınan bilgiye göre, Yalova Kartal İskelesi’nde geri manevra yapan bir otomobilin arka tekerlekleri beton zemini aşarak boşluğa düştü.Askıda kalan otomobilin sürücüsü ve sürücünün arkadaşı araçtan inerek kaputun üstüne çıktı. Aracının denize düşmemesi için çaba gösteren sürücü ve arkadaşı telefonla polisi aradı. Bölgeye gelen çekici ile askıda kalan otomobil kurtarıldı.
yalova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1058485126_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_5c238f643c31abb7352bc52d08945f9a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yalova, otomobil, deniz, haberler
Otomobilin denize düşmemesi için kaputa oturup çekiciyi beklediler
Abone ol
Yalova'da bir aracın arka tekerlekleri iskele boşluğuna düştü. Sürücü ve arkadaşı ise aracın denize düşmemesi için kaputun üstüne oturup çekiciyi bekledi
Yalova’da geri manevra yaptığı sırada arka tekerlekleri iskele boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü ve arkadaşı aracının denize düşmemesi için kaputun üstüne oturarak çekiciyi bekledi.
Alınan bilgiye göre, Yalova Kartal İskelesi’nde geri manevra yapan bir otomobilin arka tekerlekleri beton zemini aşarak boşluğa düştü.
Askıda kalan otomobilin sürücüsü ve sürücünün arkadaşı araçtan inerek kaputun üstüne çıktı. Aracının denize düşmemesi için çaba gösteren sürücü ve arkadaşı telefonla polisi aradı. Bölgeye gelen çekici ile askıda kalan otomobil kurtarıldı.