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Otomobilin denize düşmemesi için kaputa oturup çekiciyi beklediler
Otomobilin denize düşmemesi için kaputa oturup çekiciyi beklediler
Yalova'da bir aracın arka tekerlekleri iskele boşluğuna düştü. Sürücü ve arkadaşı ise aracın denize düşmemesi için kaputun üstüne oturup çekiciyi bekledi 08.07.2022, Sputnik Türkiye
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Yalova’da geri manevra yaptığı sırada arka tekerlekleri iskele boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü ve arkadaşı aracının denize düşmemesi için kaputun üstüne oturarak çekiciyi bekledi.Alınan bilgiye göre, Yalova Kartal İskelesi’nde geri manevra yapan bir otomobilin arka tekerlekleri beton zemini aşarak boşluğa düştü.Askıda kalan otomobilin sürücüsü ve sürücünün arkadaşı araçtan inerek kaputun üstüne çıktı. Aracının denize düşmemesi için çaba gösteren sürücü ve arkadaşı telefonla polisi aradı. Bölgeye gelen çekici ile askıda kalan otomobil kurtarıldı.
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yalova, otomobil, deniz, haberler

Otomobilin denize düşmemesi için kaputa oturup çekiciyi beklediler

16:16 08.07.2022
© İHAOtomobilin denize düşmemesi için kaputa oturup çekiciyi beklediler
Otomobilin denize düşmemesi için kaputa oturup çekiciyi beklediler - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© İHA
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Yalova'da bir aracın arka tekerlekleri iskele boşluğuna düştü. Sürücü ve arkadaşı ise aracın denize düşmemesi için kaputun üstüne oturup çekiciyi bekledi
Yalova’da geri manevra yaptığı sırada arka tekerlekleri iskele boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü ve arkadaşı aracının denize düşmemesi için kaputun üstüne oturarak çekiciyi bekledi.
Alınan bilgiye göre, Yalova Kartal İskelesi’nde geri manevra yapan bir otomobilin arka tekerlekleri beton zemini aşarak boşluğa düştü.
Askıda kalan otomobilin sürücüsü ve sürücünün arkadaşı araçtan inerek kaputun üstüne çıktı. Aracının denize düşmemesi için çaba gösteren sürücü ve arkadaşı telefonla polisi aradı. Bölgeye gelen çekici ile askıda kalan otomobil kurtarıldı.
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