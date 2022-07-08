https://tr.sputniknews.com/20220708/otomobilin-denize-dusmemesi-icin-kaputa-oturup-cekiciyi-beklediler-1058485054.html

Otomobilin denize düşmemesi için kaputa oturup çekiciyi beklediler

Otomobilin denize düşmemesi için kaputa oturup çekiciyi beklediler

Yalova'da bir aracın arka tekerlekleri iskele boşluğuna düştü. Sürücü ve arkadaşı ise aracın denize düşmemesi için kaputun üstüne oturup çekiciyi bekledi 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T16:16+0300

2022-07-08T16:16+0300

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yaşam

yalova

otomobil

deniz

haberler

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Yalova’da geri manevra yaptığı sırada arka tekerlekleri iskele boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü ve arkadaşı aracının denize düşmemesi için kaputun üstüne oturarak çekiciyi bekledi.Alınan bilgiye göre, Yalova Kartal İskelesi’nde geri manevra yapan bir otomobilin arka tekerlekleri beton zemini aşarak boşluğa düştü.Askıda kalan otomobilin sürücüsü ve sürücünün arkadaşı araçtan inerek kaputun üstüne çıktı. Aracının denize düşmemesi için çaba gösteren sürücü ve arkadaşı telefonla polisi aradı. Bölgeye gelen çekici ile askıda kalan otomobil kurtarıldı.

yalova

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yalova, otomobil, deniz, haberler