https://tr.sputniknews.com/20220708/pakistan-basbakani-serif-turkiye-ile-iliskileri-benzersiz-olarak-nitelendirdi-1058463462.html

Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye ile ilişkileri 'benzersiz' olarak nitelendirdi

Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye ile ilişkileri 'benzersiz' olarak nitelendirdi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye ile ülkesinin kardeşlik bağlarını karşılıklı güven, anlayış ve birbirlerinin milli davalarına destek açısından... 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T03:08+0300

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dünya

pakistan

şahbaz şerif

türkiye

ilişki

ikili ilişki

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Radio Pakistan’daki habere göre, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Şahbaz Şerif tarafından başkent İslamabad’daki Başbakanlık Ofisi'nde kabul edildi.Şerif, Türkiye ile kardeşlik bağlarını karşılıklı güven, anlayış ve birbirlerinin milli davalarına destek açısından benzersiz olarak nitelendirerek, Ankara’nın Cammu Keşmir meselesinde İslamabad’a verdiği destekten memnuniyetini vurguladı.Pakistan’ın Türkiye’nin temel çıkarlarına olan bağlılığını yineleyen Şerif, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eylülde İslamabad’da gerçekleştirilecek Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 7. Toplantısı'nda ağırlamayı dört gözle beklediğini kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220703/pakistan-eski-basbakani-han-hirsizlari-iktidara-getirince-ulkenin-yikildigini-anlamiyor-musunuz-1058241182.html

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pakistan, şahbaz şerif, türkiye, ilişki, ikili ilişki