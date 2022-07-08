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https://tr.sputniknews.com/20220708/pakistan-basbakani-serif-turkiye-ile-iliskileri-benzersiz-olarak-nitelendirdi-1058463462.html
Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye ile ilişkileri 'benzersiz' olarak nitelendirdi
Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye ile ilişkileri 'benzersiz' olarak nitelendirdi
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye ile ülkesinin kardeşlik bağlarını karşılıklı güven, anlayış ve birbirlerinin milli davalarına destek açısından... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T03:08+0300
2022-07-08T03:08+0300
dünya
pakistan
şahbaz şerif
türkiye
ilişki
ikili ilişki
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Radio Pakistan’daki habere göre, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Şahbaz Şerif tarafından başkent İslamabad’daki Başbakanlık Ofisi'nde kabul edildi.Şerif, Türkiye ile kardeşlik bağlarını karşılıklı güven, anlayış ve birbirlerinin milli davalarına destek açısından benzersiz olarak nitelendirerek, Ankara’nın Cammu Keşmir meselesinde İslamabad’a verdiği destekten memnuniyetini vurguladı.Pakistan’ın Türkiye’nin temel çıkarlarına olan bağlılığını yineleyen Şerif, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eylülde İslamabad’da gerçekleştirilecek Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 7. Toplantısı'nda ağırlamayı dört gözle beklediğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220703/pakistan-eski-basbakani-han-hirsizlari-iktidara-getirince-ulkenin-yikildigini-anlamiyor-musunuz-1058241182.html
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pakistan, şahbaz şerif, türkiye, ilişki, ikili ilişki

Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye ile ilişkileri 'benzersiz' olarak nitelendirdi

03:08 08.07.2022
© AAŞahbaz Şerif
Şahbaz Şerif - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© AA
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye ile ülkesinin kardeşlik bağlarını karşılıklı güven, anlayış ve birbirlerinin milli davalarına destek açısından benzersiz olarak nitelendirdi.
Radio Pakistan’daki habere göre, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Şahbaz Şerif tarafından başkent İslamabad’daki Başbakanlık Ofisi'nde kabul edildi.
Şerif, Türkiye ile kardeşlik bağlarını karşılıklı güven, anlayış ve birbirlerinin milli davalarına destek açısından benzersiz olarak nitelendirerek, Ankara’nın Cammu Keşmir meselesinde İslamabad’a verdiği destekten memnuniyetini vurguladı.
Pakistan’ın Türkiye’nin temel çıkarlarına olan bağlılığını yineleyen Şerif, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eylülde İslamabad’da gerçekleştirilecek Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 7. Toplantısı'nda ağırlamayı dört gözle beklediğini kaydetti.
Imran Han - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
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