Sağlık çalışanlarını hedef gösteren cami imamı hakkında soruşturma
19:59 08.07.2022 (güncellendi: 20:03 08.07.2022)
© DHA Diyanet İşleri Başkanlığı, Konya'da bir imamın caminin mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik yakışıksız sözler sarf ettiği iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturma başlattığını bildirdi.
© DHA
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Konya’da görev yapan bir imamın, cami mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik hedef gösterici sözler sarf ettiği iddia edilen görüntülere ilişkin personel hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki Kayalar Camii'nin imamı Ahmet Gür, doktorların, Konya Şehir Hastanesi’nde silahlı saldırı sonucu katledilen Doktor Ekrem Karakaya’nın ölümünün ardından doktorların tüm Türkiye'de ş bırakmasına tepki gösterdi.
İmamı Ahmet Gür, bugünkü Cuma hutbesinde şu ifadeleri kullandı:
"Doktor öldürüldü deyip de bunu devletin aleyhine, milletin aleyhine ya. Dün hastanelerin hiçbirisi görev yapmadı. Günlük iğne yaptıracak adam var, günlük serum alacak adam var, tedavi olacak adam var. Yani bu ne getirir? Daha fazla doktorların öldürülmesini getirir. Geçen hafta anlatmadım mı kadın cinayetlerini. Televizyonda göstere göstere kadın cinayetlerini çoğalttık. Sen vardın hastaneden boş döndün. İğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi, git bugün grevdeyiz. Öldürmez misin sen? Dövmez misin? Sövmez misin? Buna fırsat vermeyelim ya. Herkes akıllı olsun kardeşim."
Bunun üzerine TABİP-SEN görüntüleri yayınlayarak, imam hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Düşman tarafından öldürüldük ‘vatan sağ olsun’ dedik, pandemide yüzlerce meslektaşımız vefat etti ‘vatan sağ olsun’ dedik. Ama böyle hedef gösteren müptezellere, medya ve caydırıcı olmayan cezalara, alınmayan tedbirlere karşı susacağımızı mı sandınız?
Tüm acil servisler hizmete açıkken, cuma namazında devleti temail eden memur olarak doktoru hedef göstermek mi senin işin hadsiz? TABİP-SEN olarak bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Hekimlere daha fazla öldürüleceksiniz diyen hadsiz derhal görevden alınmalı."
Valilik: Soruşturma başlatıldı
Tepkilere neden olan görüntülerin ardından Konya Valiliği, gösteren imam Ahmet Gür hakkında araştırma ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, yapılan açıklamada, "08.07.2022 tarihinde medyaya yansıyan ve camide söylendiği anlaşılan doktorlara/sağlık hizmetine ilişkin ifadelerle ilgili olarak görevli imam hakkında araştırma/soruşturma başlatılmıştır" denildi.
2️⃣ Tüm acil servisler hizmete açıkken, cuma namazında devleti temail eden memur olarak doktoru hedef göstermek mi senin işin hadsiz?— TABİP-SEN (@Tabip_Sen) July 8, 2022
🔴 TABİP-SEN olarak bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağız.
Hekimlere daha fazla öldürüleceksiniz diyen hadsiz derhal görevden alınmalı.
Diyanetten soruşturma
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında, Konya ilimizde görev yapan bir imamın, cami mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik yakışıksız sözler sarf ettiği iddia edilen görüntülerle ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, bir müfettişimiz Konya ilimize gönderilmiştir." ifadeleri kullanıldı.