https://tr.sputniknews.com/20220708/saglik-calisanlarini-hedef-gosteren-cami-imami-hakkinda-sorusturma-1058493742.html

Sağlık çalışanlarını hedef gösteren cami imamı hakkında soruşturma

Sağlık çalışanlarını hedef gösteren cami imamı hakkında soruşturma

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Konya’da görev yapan bir imamın, cami mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik hedef gösterici sözler sarf ettiği iddia... 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T19:59+0300

2022-07-08T19:59+0300

2022-07-08T20:03+0300

türkiye

diyanet işleri başkanlığı

imam

konya

selçuklu

konya valiliği

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Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki Kayalar Camii'nin imamı Ahmet Gür, doktorların, Konya Şehir Hastanesi’nde silahlı saldırı sonucu katledilen Doktor Ekrem Karakaya’nın ölümünün ardından doktorların tüm Türkiye'de ş bırakmasına tepki gösterdi.İmamı Ahmet Gür, bugünkü Cuma hutbesinde şu ifadeleri kullandı:Bunun üzerine TABİP-SEN görüntüleri yayınlayarak, imam hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Valilik: Soruşturma başlatıldıTepkilere neden olan görüntülerin ardından Konya Valiliği, gösteren imam Ahmet Gür hakkında araştırma ve soruşturma başlatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, yapılan açıklamada, "08.07.2022 tarihinde medyaya yansıyan ve camide söylendiği anlaşılan doktorlara/sağlık hizmetine ilişkin ifadelerle ilgili olarak görevli imam hakkında araştırma/soruşturma başlatılmıştır" denildi.Diyanetten soruşturmaDiyanet İşleri Başkanlığı tarafından da soruşturma başlatıldığı açıklandı.Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında, Konya ilimizde görev yapan bir imamın, cami mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik yakışıksız sözler sarf ettiği iddia edilen görüntülerle ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, bir müfettişimiz Konya ilimize gönderilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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diyanet işleri başkanlığı, imam, konya, selçuklu, konya valiliği