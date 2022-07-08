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Sağlık çalışanlarının eyleminde polise tokat attığı iddia edilen astsubay gözaltına alındı
Sağlık çalışanlarının eyleminde polise tokat attığı iddia edilen astsubay gözaltına alındı
Konya'da görev yapan Dr. Ekrem Karakaya'nın hastanede silahla vurularak öldürülmesini protesto eden bazı sağlık çalışanlarıyla güvenlik tedbiri alan polisler... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T09:48+0300
2022-07-08T09:48+0300
türkiye
astsubay
gözaltı
konya
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Konya'da görev yapan Dr. Ekrem Karakaya'nın hastanede silahla vurularak öldürülmesini protesto eden bazı sağlık çalışanlarıyla güvenlik tedbiri alan polisler arasında yaşanan arbede sırasında bir polise tokat attığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Tabip Odası, İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) ile bazı sağlık meslek odaları ve sendikalara üye sağlık çalışanları tarafından dün İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde düzenlenen gösterilerde yaşanan arbede sırasında bir kişinin polise tokat attığı belirlendi.Polis ekiplerinin, Çemberlitaş'ta bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü binasına yürümek isteyen sağlık çalışanlarına izin vermemesi üzerine yaşanan gerginlik sırasında, sağlık çalışanı eşine destek vermek için orada olduğu öğrenilen astsubay N.K.Ö'nün, Çevik Kuvvet polislerinden birine tokat attığı anların kameralardan tespit edildiği öne sürüldü.Kameralar tarafından olayın faili olduğu belirlenen N.K.Ö'nün, ilerleyen saatlerde gözaltına alındığı belirtildi.
türkiye
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astsubay, gözaltı, konya

Sağlık çalışanlarının eyleminde polise tokat attığı iddia edilen astsubay gözaltına alındı

09:48 08.07.2022
© AAgözaltı - polis
gözaltı - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© AA
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Konya'da görev yapan Dr. Ekrem Karakaya'nın hastanede silahla vurularak öldürülmesini protesto eden bazı sağlık çalışanlarıyla güvenlik tedbiri alan polisler arasında yaşanan arbede sırasında bir polise tokat attığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Konya'da görev yapan Dr. Ekrem Karakaya'nın hastanede silahla vurularak öldürülmesini protesto eden bazı sağlık çalışanlarıyla güvenlik tedbiri alan polisler arasında yaşanan arbede sırasında bir polise tokat attığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Tabip Odası, İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) ile bazı sağlık meslek odaları ve sendikalara üye sağlık çalışanları tarafından dün İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde düzenlenen gösterilerde yaşanan arbede sırasında bir kişinin polise tokat attığı belirlendi.
Polis ekiplerinin, Çemberlitaş'ta bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü binasına yürümek isteyen sağlık çalışanlarına izin vermemesi üzerine yaşanan gerginlik sırasında, sağlık çalışanı eşine destek vermek için orada olduğu öğrenilen astsubay N.K.Ö'nün, Çevik Kuvvet polislerinden birine tokat attığı anların kameralardan tespit edildiği öne sürüldü.
Kameralar tarafından olayın faili olduğu belirlenen N.K.Ö'nün, ilerleyen saatlerde gözaltına alındığı belirtildi.
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