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https://tr.sputniknews.com/20220708/tibbi-sekreter-3-carsafli-kadini-paylasti-sizden-hicbir-seyden-etmedigim-kadar-nefret-ediyorum-1058459451.html
Sakarya'da tıbbi sekreterden 3 çarşaflı kadına yönelik 'nefret' içerikli paylaşım
Sakarya'da tıbbi sekreterden 3 çarşaflı kadına yönelik 'nefret' içerikli paylaşım
Sakarya'da Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde çalışan bir tıbbi sekreter, banklarda oturan 3 tane çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına alarak, "Sizden... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
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çarşaf
sapanca
türkiye
soruşturma
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Sapanca Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreterlik yapan kadın, hastanenin bahçesindeki banklarda oturan çarşaflı kadınları izinsiz kayıt aldığı anları, “Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum” diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre o paylaşım sonrasında tıbbi sekreter hakkında soruşturma başlatıldı.
sapanca
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çarşaf, sapanca, soruşturma

Sakarya'da tıbbi sekreterden 3 çarşaflı kadına yönelik 'nefret' içerikli paylaşım

00:52 08.07.2022 (güncellendi: 01:00 08.07.2022)
© İHASapanca Devlet Hastanesi
Sapanca Devlet Hastanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© İHA
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Sakarya'da Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde çalışan bir tıbbi sekreter, banklarda oturan 3 tane çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına alarak, "Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Sapanca Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreterlik yapan kadın, hastanenin bahçesindeki banklarda oturan çarşaflı kadınları izinsiz kayıt aldığı anları, “Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum” diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre o paylaşım sonrasında tıbbi sekreter hakkında soruşturma başlatıldı.
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