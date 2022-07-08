https://tr.sputniknews.com/20220708/tibbi-sekreter-3-carsafli-kadini-paylasti-sizden-hicbir-seyden-etmedigim-kadar-nefret-ediyorum-1058459451.html

Sakarya'da tıbbi sekreterden 3 çarşaflı kadına yönelik 'nefret' içerikli paylaşım

Sakarya'da tıbbi sekreterden 3 çarşaflı kadına yönelik 'nefret' içerikli paylaşım

Sakarya'da Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde çalışan bir tıbbi sekreter, banklarda oturan 3 tane çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına alarak, "Sizden... 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T00:52+0300

2022-07-08T00:52+0300

2022-07-08T01:00+0300

çarşaf

sapanca

türkiye

soruşturma

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Sapanca Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreterlik yapan kadın, hastanenin bahçesindeki banklarda oturan çarşaflı kadınları izinsiz kayıt aldığı anları, “Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum” diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre o paylaşım sonrasında tıbbi sekreter hakkında soruşturma başlatıldı.

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çarşaf, sapanca, soruşturma