‘Üçlü otomobil ittifakı, Türkiye'nin dünya ticaretindeki konumunu güçlendirecek’

“Türk işletmelerinin oldukça iyi kalitede otomotiv aksam ve yedek parça üretebildiği de aşikâr. Bu işletmeler, Rusya ve İran piyasalarındaki boşlukları doldurabilir. Bildiğiniz gibi, Rusya ve İran, güvenilir otomotiv bileşen ve yedek parça tedarikçilerini arıyor. Ayrıca Rusya, otomotiv endüstrisinde Türkiye ile iş birliği konusunda geniş deneyime sahip. Örneğin daha önce Türk tarafı, Rus arabaları için sadece yedek parça ve bileşenler üretmekle kalmadı, aynı zamanda montajını da yaptı. Şimdi bu iş birliği biraz zayıfladı. Lakin bu iş birliğini yeniden başlatamaya olan ilgi var. Halâ ikincil piyasamızda, hem Rusya hem de yabancı yapımı araçlar için çok sayıda Türkiye yapımı yedek parça ve bileşenler de var. Bu nedenle, burada, aslında çıkar karşılıklı.”