https://tr.sputniknews.com/20220708/uclu-otomobil-ittifaki-turkiyenin-dunya-ticaretindeki-konumunu-guclendirecek-1058458732.html
‘Üçlü otomobil ittifakı, Türkiye'nin dünya ticaretindeki konumunu güçlendirecek’
‘Üçlü otomobil ittifakı, Türkiye'nin dünya ticaretindeki konumunu güçlendirecek’
Rusya, Türkiye ve İran otomotiv endüstrisinin temsilcileri, ortak otomobil tasarım ve üretimine hazır olduklarını dile getirdi. Uzmanlara göre, otomotiv... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T00:43+0300
2022-07-08T00:43+0300
2022-07-08T00:43+0300
görüş
türkiye
iran
otomotiv
iş birliği
rusya
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Otomotiv sektöründe Rus-Türk-İran iş birliğinin Türkiye ve Türk işletmelerine ne gibi faydaları olabilir?Rus otomobil endüstrisi uzmanı Aleksey Zaharov, Türkiye’nin üçlü otomobil ittifakı bağlamında bir aracı olarak ekonomik açıdan oldukça avantajlı bir pozisyon alabileceğine inanıyor:Rus uzmana göre, yüksek kalitedeki otomotiv aksam ve yedek parçalarının güvenilir tedarikçilerini arayan Rusya ve İran, Türkiye ile iş birliğini artırmaya hazır:Zakharov, üçlü iş birliği formatının siyasi açıdan da Ankara için faydalı olduğuna inanıyor:
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Amur Gadjiev
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türkiye, iran, otomotiv, iş birliği, rusya
‘Üçlü otomobil ittifakı, Türkiye'nin dünya ticaretindeki konumunu güçlendirecek’
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Rusya, Türkiye ve İran otomotiv endüstrisinin temsilcileri, ortak otomobil tasarım ve üretimine hazır olduklarını dile getirdi. Uzmanlara göre, otomotiv endüstrisinde üçlü iş birliğinin belirli avantajları olabilir.
Otomotiv sektöründe Rus-Türk-İran iş birliğinin Türkiye ve Türk işletmelerine ne gibi faydaları olabilir?
Rus otomobil endüstrisi uzmanı Aleksey Zaharov, Türkiye’nin üçlü otomobil ittifakı bağlamında bir aracı olarak ekonomik açıdan oldukça avantajlı bir pozisyon alabileceğine inanıyor:
“Şüphesiz Türk otomotiv sanayi kuruluşları Rusya, Türkiye ve İran’dan oluşan üçlü otomotiv ittifakının kurulmasına ilgi duyuyor. Çünkü bu, Türk şirketlerinin, bir yanda yaptırım uygulanan Rus ve İran işletmeleri ile diğer yanda Batılı otomobil fabrikaları arasında köprü rolü oynama fırsatını sağlıyor. Mevcut durumda, bir aracının konumu, ekonomik açıdan oldukça karlı olmayı vaat ediyor.”
Rus uzmana göre, yüksek kalitedeki otomotiv aksam ve yedek parçalarının güvenilir tedarikçilerini arayan Rusya ve İran, Türkiye ile iş birliğini artırmaya hazır:
“Türk işletmelerinin oldukça iyi kalitede otomotiv aksam ve yedek parça üretebildiği de aşikâr. Bu işletmeler, Rusya ve İran piyasalarındaki boşlukları doldurabilir. Bildiğiniz gibi, Rusya ve İran, güvenilir otomotiv bileşen ve yedek parça tedarikçilerini arıyor. Ayrıca Rusya, otomotiv endüstrisinde Türkiye ile iş birliği konusunda geniş deneyime sahip. Örneğin daha önce Türk tarafı, Rus arabaları için sadece yedek parça ve bileşenler üretmekle kalmadı, aynı zamanda montajını da yaptı. Şimdi bu iş birliği biraz zayıfladı. Lakin bu iş birliğini yeniden başlatamaya olan ilgi var. Halâ ikincil piyasamızda, hem Rusya hem de yabancı yapımı araçlar için çok sayıda Türkiye yapımı yedek parça ve bileşenler de var. Bu nedenle, burada, aslında çıkar karşılıklı.”
Zakharov, üçlü iş birliği formatının siyasi açıdan da Ankara için faydalı olduğuna inanıyor:
“Otomotiv endüstrisindeki üçlü iş birliğinin Ankara için siyasi faydaları da var. Zira, Türkiye’nin NATO müttefikleriyle ilişkilerini, biraz farklı aksanlarla yeniden inşa etmesi gerektiği açık. Üçlü otomobil ittifakı, bence, bu görevi hayata geçirmeyi önemli ölçüde kolaylaştıracak, çünkü Türkiye’nin dünya ticaretinde ve uluslararası işbölümünde bölgesel konumunu güçlendirecek.”