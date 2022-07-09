Bakan Kasapoğlu: Polemik değil, eser üretiyoruz
00:20 09.07.2022 (güncellendi: 00:21 09.07.2022)
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Abdi İpekçi Spor Kompleksi'nde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Polemik değil, eser üretiyoruz" dedi.
Bakanı Kasapoğlu, sosyal medya hesabından Abdi İpekçi Spor Kompleksi ile ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan Kasapoğlu, "Polemik değil, eser üretiyoruz. Hizmet etmesi gerekirken polemik üretenlerin engelleme çabalarına rağmen çalışmalarımız son hız devam ediyor. Dünyanın hayranlıkla bahsettiği eserlerimize yenilerini ekliyoruz. Türkiye Basketbol Merkezi, Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacak" dedi.
Polemik değil, eser üretiyoruz!— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) July 8, 2022
Hizmet etmesi gerekirken polemik üretenlerin engelleme çabalarına rağmen çalışmalarımız son hız devam ediyor.
Dünyanın hayranlıkla bahsettiği eserlerimize yenilerini ekliyoruz. Türkiye Basketbol Merkezi, Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacak. pic.twitter.com/Y5Y8c6H0tr
İBB, yapımına başlanan Abdi İpekçi Spor Salonu için, Bakanlığın gerekli izinleri almadığını ve yeşil alanlara zarar verdiğini söyleyerek inşaatın faaliyetlerini durdurmuş ve para cezası kesmişti. Konu işe alakalı İBB'den yapılan açıklamada;"İBB'nin hukuka uygun olmayan biçimde düzenlenmeye çalışılan ruhsatla faaliyet gösteren inşaatı mühürledi. 150 Milyon TL para cezası kesti." ifadelerine yer verilmişti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İBB'nin ruhsatını durdurduğu ve para cezası kestiği, yapımına devam edilen salon hakkında açıklama yayınladı. Açıklamada; "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının ruhsat iptaline yönelik işlemi durdurulmuş, Zeytinburnu Belediyesince düzenlenen yapı ruhsatı doğrultusunda iş ve işlemlerin devam edilmesi kararı verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İBB'nin ruhsatını durdurduğu ve para cezası kestiği, yapımına devam edilen salon hakkında açıklama yayınladı. Açıklamada; "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının ruhsat iptaline yönelik işlemi durdurulmuş, Zeytinburnu Belediyesince düzenlenen yapı ruhsatı doğrultusunda iş ve işlemlerin devam edilmesi kararı verilmiştir." ifadelerine yer verildi.