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Bakan Kasapoğlu: Polemik değil, eser üretiyoruz
Bakan Kasapoğlu: Polemik değil, eser üretiyoruz
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Abdi İpekçi Spor Kompleksi'nde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Polemik değil, eser üretiyoruz" dedi. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
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politika
türkiye
mehmet kasapoğlu
ibb
abdi ipekçi spor salonu
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Bakanı Kasapoğlu, sosyal medya hesabından Abdi İpekçi Spor Kompleksi ile ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan Kasapoğlu, "Polemik değil, eser üretiyoruz. Hizmet etmesi gerekirken polemik üretenlerin engelleme çabalarına rağmen çalışmalarımız son hız devam ediyor. Dünyanın hayranlıkla bahsettiği eserlerimize yenilerini ekliyoruz. Türkiye Basketbol Merkezi, Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacak" dedi.İBB, yapımına başlanan Abdi İpekçi Spor Salonu için, Bakanlığın gerekli izinleri almadığını ve yeşil alanlara zarar verdiğini söyleyerek inşaatın faaliyetlerini durdurmuş ve para cezası kesmişti. Konu işe alakalı İBB'den yapılan açıklamada;"İBB'nin hukuka uygun olmayan biçimde düzenlenmeye çalışılan ruhsatla faaliyet gösteren inşaatı mühürledi. 150 Milyon TL para cezası kesti." ifadelerine yer verilmişti.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İBB'nin ruhsatını durdurduğu ve para cezası kestiği, yapımına devam edilen salon hakkında açıklama yayınladı. Açıklamada; "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının ruhsat iptaline yönelik işlemi durdurulmuş, Zeytinburnu Belediyesince düzenlenen yapı ruhsatı doğrultusunda iş ve işlemlerin devam edilmesi kararı verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220707/imamoglu-ile-arisoy-arasinda-abdi-ipekci-spor-kompleksi-tartismasi-1058452174.html
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türkiye, mehmet kasapoğlu, ibb, abdi ipekçi spor salonu

Bakan Kasapoğlu: Polemik değil, eser üretiyoruz

00:20 09.07.2022 (güncellendi: 00:21 09.07.2022)
© AABakan Kasapoğlu: Futbol, pandemi sürecini en ağır şekilde geçiren branşların başında geliyor
Bakan Kasapoğlu: Futbol, pandemi sürecini en ağır şekilde geçiren branşların başında geliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© AA
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Abdi İpekçi Spor Kompleksi'nde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Polemik değil, eser üretiyoruz" dedi.
Bakanı Kasapoğlu, sosyal medya hesabından Abdi İpekçi Spor Kompleksi ile ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan Kasapoğlu, "Polemik değil, eser üretiyoruz. Hizmet etmesi gerekirken polemik üretenlerin engelleme çabalarına rağmen çalışmalarımız son hız devam ediyor. Dünyanın hayranlıkla bahsettiği eserlerimize yenilerini ekliyoruz. Türkiye Basketbol Merkezi, Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacak" dedi.

İBB, yapımına başlanan Abdi İpekçi Spor Salonu için, Bakanlığın gerekli izinleri almadığını ve yeşil alanlara zarar verdiğini söyleyerek inşaatın faaliyetlerini durdurmuş ve para cezası kesmişti. Konu işe alakalı İBB'den yapılan açıklamada;"İBB'nin hukuka uygun olmayan biçimde düzenlenmeye çalışılan ruhsatla faaliyet gösteren inşaatı mühürledi. 150 Milyon TL para cezası kesti." ifadelerine yer verilmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İBB'nin ruhsatını durdurduğu ve para cezası kestiği, yapımına devam edilen salon hakkında açıklama yayınladı. Açıklamada; "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının ruhsat iptaline yönelik işlemi durdurulmuş, Zeytinburnu Belediyesince düzenlenen yapı ruhsatı doğrultusunda iş ve işlemlerin devam edilmesi kararı verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Zeytinburnu'nda İSKİ binası açılışında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy arasında Abdi İpekçi Spor Salonu inşaatı nedeniyle tartışma yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
TÜRKİYE
İmamoğlu ile Arısoy arasında Abdi İpekçi Spor Kompleksi tartışması
7 Temmuz, 22:03
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