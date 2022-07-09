https://tr.sputniknews.com/20220709/cumhurbaskani-erdogan-sinir-bolgesinde-gorevli-jandarma-birliklerinin-kurban-bayramini-kutladi-1058515548.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır bölgesinde görevli jandarma birliklerinin Kurban Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır bölgesinde görevli jandarma birliklerinin Kurban Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekova'da sınır bölgesinde görevli jandarma birliklerinin Kurban Bayramı'nı kutlayarak "Sizler vatanı teröristlere karşı her türlü... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T14:31+0300

2022-07-09T14:31+0300

2022-07-09T14:31+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Varkavik Tepe Üs Bölgesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.3 bin 350 metre yükseklikteki Hakkari Varkavik Tepe'de olduklarını söyleyen Soylu, üs bölgesinde hem jandarma hem polis özel harekat hem güvenlik korucuları hem de Mehmetçiğin görev aldığını belirtti. Soylu, "Hep beraber yıllardır bu tepeyi tutuyorlar. Geçen gün de bu tepenin hemen yakınında 3 teröristi etkisiz hale getirdiler. Biz hem tebrik etmek için geldik hem de bayramlarını kutlamak için. Başkomutanımızla bayramlaşmak istediler." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramını kutladığı jandarmalara hitaben şunları söyledi:"Sizler gerçekten bu vatanı özellikle şehitlerimizin ardından bütün bu teröristlere karşı her türlü kararlılığı göstererek korumaya devam ediyorsunuz. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Sizlere şahsım, ailem, milletim adına en kalbi şükranlarımı bildiriyorum ve Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Rabbim yar yardımcımız olsun."

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recep tayyip erdoğan