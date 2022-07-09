https://tr.sputniknews.com/20220709/kaza-yapan-alkollu-surucu-polise-direnerek-ortaligi-birbirine-katti-kameralara-poz-verdi-1058531432.html

Kaza yapan alkollü sürücü, polise direnerek ortalığı birbirine kattı, kameralara poz verdi

Kaza yapan alkollü sürücü, polise direnerek ortalığı birbirine kattı, kameralara poz verdi

Antalya’da kaza yapan Ukraynalı turist araçtan inmemek için dakikalarca direndi. Güçlükle otomobilden indirilen kadın turist, kendisine uyarılarda bulunan... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T23:57+0300

2022-07-09T23:57+0300

2022-07-09T23:57+0300

türkiye

antalya

alanya

trafik kazası

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Olay, Alanya ilçesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ukrayna uyruklu Fedorishcheva Yana, otomobil ile seyir halindeyken önünde ilerleyen Rukiye Gören yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.Gören’in yanında yolcu konumundaki annesinin kaza nedeniyle fenalaşması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri fenalaşan Tülin Tozal’ı tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.Gerekli kontrollerin yapılması için polis ekiplerinin Fedorishcheva Yana’nın araçtan inmesini istemesiyle zorlu dakikalar başladı. Polis ekipleri dakikalarca Ukraynalı turistin araçtan inmesini, ehliyet ve ruhsat gibi gerekli evrakların ibrazını istedi. Polis ekiplerinin taleplerini yerine getirmeyen turist için polis ekipleri dakikalarca dil döktü.Fedorishcheva Yana’nın zorluk çıkarması üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Polis ekiplerinin uyarılarına kulak asmayan kadın turist aynı zamanda cep telefonuyla da video kaydı aldığı görüldü.Polis ekipleri kadın turiste bu davranışları sonucunda yaşayabileceği durumları anlatırken umursamaması dikkatlerden kaçmadı. Kadın turist kendisini görüntüleyen gazetecilere poz vermesi pes dedirtti.Kadını güçlükle araçtan çıkartan polis ekipleri gözaltına alarak sağlık raporu için hastaneye götürdü. Yapılan kontrollerde kadın turistin 200 promil alkollü olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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antalya, alanya, trafik kazası