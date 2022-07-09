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Kılıçdaroğlu'dan Buldan'a taziye telefonu
Kılıçdaroğlu'dan Buldan'a taziye telefonu
CHP lideri Kılıçdaroğlu, babası Halis Yüzer’in hayatını kaybetmesi nedeniyle, HDP Eş Genel Başkanı Buldan’ı arayarak başsağlığı dileklerini iletti. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T17:15+0300
2022-07-09T17:15+0300
2022-07-09T17:16+0300
türkiye
chp
hdp
kemal kılıçdaroğlu
pervin buldan
halis yüzer
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babasının hayatını kaybetmesi nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a taziyelerini iletti.CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, babası Halis Yüzer'in vefatı nedeniyle Pervin Buldan'ı telefonla aradı.Halis Yüzer'e Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Buldan ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
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chp, hdp, kemal kılıçdaroğlu, pervin buldan, halis yüzer
Kılıçdaroğlu'dan Buldan'a taziye telefonu
17:15 09.07.2022 (güncellendi: 17:16 09.07.2022) Abone ol
CHP lideri Kılıçdaroğlu, babası Halis Yüzer’in hayatını kaybetmesi nedeniyle, HDP Eş Genel Başkanı Buldan’ı arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babasının hayatını kaybetmesi nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a taziyelerini iletti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, babası Halis Yüzer'in vefatı nedeniyle Pervin Buldan'ı telefonla aradı.
Halis Yüzer'e Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Buldan ailesine başsağlığı dileklerini iletti.