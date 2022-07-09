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Kılıçdaroğlu'dan Buldan'a taziye telefonu
Kılıçdaroğlu'dan Buldan'a taziye telefonu
CHP lideri Kılıçdaroğlu, babası Halis Yüzer’in hayatını kaybetmesi nedeniyle, HDP Eş Genel Başkanı Buldan’ı arayarak başsağlığı dileklerini iletti. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babasının hayatını kaybetmesi nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a taziyelerini iletti.CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, babası Halis Yüzer'in vefatı nedeniyle Pervin Buldan'ı telefonla aradı.Halis Yüzer'e Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Buldan ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
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chp, hdp, kemal kılıçdaroğlu, pervin buldan, halis yüzer

Kılıçdaroğlu'dan Buldan'a taziye telefonu

17:15 09.07.2022 (güncellendi: 17:16 09.07.2022)
© CHP/ ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Toplantısına başkanlık etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Toplantısına başkanlık etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© CHP/ ALP EREN KAYA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, babası Halis Yüzer’in hayatını kaybetmesi nedeniyle, HDP Eş Genel Başkanı Buldan’ı arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babasının hayatını kaybetmesi nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a taziyelerini iletti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, babası Halis Yüzer'in vefatı nedeniyle Pervin Buldan'ı telefonla aradı.
Halis Yüzer'e Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Buldan ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
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