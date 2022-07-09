https://tr.sputniknews.com/20220709/meteorolojiden-10-il-icin-sari-kodlu-uyari-bayramda-kuvvetli-yagis-1058508057.html
Meteorolojiden 10 il için 'sarı' kodlu uyarı: Bayramda kuvvetli yağış
Meteorolojiden 10 il için 'sarı' kodlu uyarı: Bayramda kuvvetli yağış
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayramın ilk gününde 10 il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Buna göre; Karadeniz ve İç Anadolu'da yağış görülecek. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T08:56+0300
2022-07-09T08:56+0300
2022-07-09T08:56+0300
türkiye
meteoroloji
bayram
yağmur
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Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre; Kurban Bayramı'nın ilk günü Karadeniz ve İç Anadolu'da sağanak etkili olacak.Bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu ve Karabük illeri ile Düzce ve Kastamonu’nun iç kesimleri), İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Ankara’nın merkezi ile kuzey ve batısı, Çankırı, Eskişehir çevreleri) ve Marmara’nın güneydoğusu (Bilecik il geneli ve Bursa’nın güneydoğusu) ile Kütahya'nın kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarının kuvvetli olması bekleniyor.Sarı kod verilen 10 il arasında, Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Düzce var.Sel uyarısıAFAD da sosyal medya hesabından öğleden sonrası için bu kentlerde ani sel, su baskını ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Ankara Valiliği, sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Bayramın ilk günü sağanak yağışların Ankara'nın merkez, kuzey ve batı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır."
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meteoroloji, bayram, yağmur
Meteorolojiden 10 il için 'sarı' kodlu uyarı: Bayramda kuvvetli yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayramın ilk gününde 10 il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Buna göre; Karadeniz ve İç Anadolu'da yağış görülecek.
Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre; Kurban Bayramı'nın ilk günü Karadeniz ve İç Anadolu'da sağanak etkili olacak.
Bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu ve Karabük illeri ile Düzce ve Kastamonu’nun iç kesimleri), İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Ankara’nın merkezi ile kuzey ve batısı, Çankırı, Eskişehir çevreleri) ve Marmara’nın güneydoğusu (Bilecik il geneli ve Bursa’nın güneydoğusu) ile Kütahya'nın kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarının kuvvetli olması bekleniyor.
Sarı kod verilen 10 il arasında, Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Düzce var.
Sel uyarısı
AFAD da sosyal medya hesabından öğleden sonrası için bu kentlerde ani sel, su baskını ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Ankara Valiliği, sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bayramın ilk günü sağanak yağışların Ankara'nın merkez, kuzey ve batı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır."