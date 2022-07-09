https://tr.sputniknews.com/20220709/prof-dr-aydindan-koronavirus-uyarisi-yuzde-50nin-uzerinde-pozitiflik-var-1058529961.html

Prof. Dr. Aydın'dan koronavirüs uyarısı: Yüzde 50'nin üzerinde pozitiflik var

Prof. Dr. Aydın'dan koronavirüs uyarısı: Yüzde 50'nin üzerinde pozitiflik var

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, koronavirüs vakalarının hızla yükseldiğini belirterek... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T22:46+0300

2022-07-09T22:46+0300

2022-07-09T22:46+0300

koronavirüs

türkiye

koronavirüs

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KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, koronavirüs pandemisi sürecinde Türkiye’de 15 milyondan fazla kişinin virüse yakalandığını belirterek, tedbirlerinin 1 Mayıs’ta sona erdiğini, 2,5 ay içinde vakaların yeniden yükselmeye başladığını söyledi.Vaka artışı yaşanacağı öngörüsünde bulunduklarını kaydeden Aydın, "Temmuz’un ilk haftasını icra ediyoruz ve daha 2,5 ay olmadan vakaların artmaya başladığı döneme geldik. Pandemiyle uğraşanlar, bu hastalığı bilenler böyle bir durumun yaşanacağını öngörmüş, mayıs ve haziranın tedbirlerle geçmesinin daha doğru olacağını söylemiştik. Temmuz ve ağustos aylarında turizm sezonunu ve çocukların tatil dönemini iyi geçirelim istiyorduk. Önlemler birden kalkınca bütün dünyada olduğu gibi bizde de vakalar artmaya başladı" diye konuştu.Ülke genelinde olduğu gibi Trabzon ve Doğu Karadeniz’de de vakaların hızla yükseldiğini aktaran Prof. Dr. Aydın, "Ülkemizde 10 bin civarında pozitif vakamız var. Haftalık 60 bin civarı veriliyor ama her gün sayı artıyor. Trabzon’da şu an 1 test merkezi var ama bütün hastanelerde semptomları olan ve şüphelenilen insanlara test yapılıyor. Trabzon’da testlerin yüzde 50’sinin üzerinde pozitiflik var. Vaka artışı yüzde 10 ve 20 civarında ilerlerken şimdi yüzde 50’yi gördü. Bütün ülkede olduğu gibi aynı durum Doğu Karadeniz’de de var fakat hiçbir önlem yok. Hem toplu taşıma araçlarında hem uçakta hem kapalı alanlarda maske uygulaması yok" ifadelerini kullandı.Bayramlaşmalarda insanların temastan kaçınması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Aydın, şöyle devam etti:

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türkiye, koronavirüs