https://tr.sputniknews.com/20220709/putin-rusyadaki-muslumanlarin-kurban-bayramini-kutladi-1058509545.html

Putin, Rusya’daki Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı

Putin, Rusya’daki Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki Müslümanların Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Rusya’daki Müslüman toplumunun ülkenin yaşamında aktif olarak yer... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T09:51+0300

2022-07-09T09:51+0300

2022-07-09T09:51+0300

dünya

vladimir putin

bayram

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Rusya Devlet Başkanı Putin’in Kremlin tarafından yayınlanan Kurban Bayramı kutlama mesajında şu ifadeler yer aldı:“Kurban bayramı, içinde derin bir ahlaki, manevi anlam barındırır, insanları bir araya getirmeye, sevgi, iyilik ve merhamet değerlerinin korunmasına hizmet eder. Rusya'nın Müslüman topluluğunun ülke yaşamına aktif olarak katılması, büyük ölçekli hayırseverlik ve eğitim hizmetlerinin uygulanmasını sağlaması, genç nesli atalarının gelenek ve göreneklerine saygı duyması konusunda eğitmesi memnuniyet vericidir.”Putin mesajında, Müslüman cemaatinin faaliyetlerinin toplumda etnik barış ve uyumun korunması için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, Müslümanlara sağlık, başarı, mutluluk ve refah diledi.

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vladimir putin, bayram