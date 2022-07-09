https://tr.sputniknews.com/20220709/putin-rusyadaki-muslumanlarin-kurban-bayramini-kutladi-1058509545.html
Putin, Rusya’daki Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı
Putin, Rusya’daki Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki Müslümanların Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Rusya’daki Müslüman toplumunun ülkenin yaşamında aktif olarak yer... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T09:51+0300
2022-07-09T09:51+0300
2022-07-09T09:51+0300
dünya
vladimir putin
bayram
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Rusya Devlet Başkanı Putin’in Kremlin tarafından yayınlanan Kurban Bayramı kutlama mesajında şu ifadeler yer aldı:“Kurban bayramı, içinde derin bir ahlaki, manevi anlam barındırır, insanları bir araya getirmeye, sevgi, iyilik ve merhamet değerlerinin korunmasına hizmet eder. Rusya'nın Müslüman topluluğunun ülke yaşamına aktif olarak katılması, büyük ölçekli hayırseverlik ve eğitim hizmetlerinin uygulanmasını sağlaması, genç nesli atalarının gelenek ve göreneklerine saygı duyması konusunda eğitmesi memnuniyet vericidir.”Putin mesajında, Müslüman cemaatinin faaliyetlerinin toplumda etnik barış ve uyumun korunması için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, Müslümanlara sağlık, başarı, mutluluk ve refah diledi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, bayram
Putin, Rusya’daki Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki Müslümanların Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Rusya’daki Müslüman toplumunun ülkenin yaşamında aktif olarak yer aldığını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Putin’in Kremlin tarafından yayınlanan Kurban Bayramı kutlama mesajında şu ifadeler yer aldı:
“Kurban bayramı, içinde derin bir ahlaki, manevi anlam barındırır, insanları bir araya getirmeye, sevgi, iyilik ve merhamet değerlerinin korunmasına hizmet eder. Rusya'nın Müslüman topluluğunun ülke yaşamına aktif olarak katılması, büyük ölçekli hayırseverlik ve eğitim hizmetlerinin uygulanmasını sağlaması, genç nesli atalarının gelenek ve göreneklerine saygı duyması konusunda eğitmesi memnuniyet vericidir.”
Putin mesajında, Müslüman cemaatinin faaliyetlerinin toplumda etnik barış ve uyumun korunması için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, Müslümanlara sağlık, başarı, mutluluk ve refah diledi.