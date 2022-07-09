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https://tr.sputniknews.com/20220709/reza-zarrabtan-ebru-gundese-velayet-davasi--1058511424.html
Reza Zarrab'tan Ebru Gündeş'e velayet davası
Reza Zarrab'tan Ebru Gündeş'e velayet davası
Reza Zarrab, Ebru Gündeş'le evliliğinden dünyaya gelen 10 yaşındaki kızı Alara'nın velayetini almak için mahkemeye başvurdu. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T11:26+0300
2022-07-09T11:26+0300
yaşam
ebru gündeş
reza zarrab
velayet
dava
boşanma
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11 yıllık evliliklerini 2021'de bitiren Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasında yaşanan gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Zarrab'ın, eski eşi Gündeş'e velayet davası açtığı ortaya çıktı. 10 yaşındaki kızı Alara'nın velayetini isteyen Zarrab ayrıca Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nden duruşmaların gizli yapılması için de karar aldırdı.Gündeş'in son olarak Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile sevgili olması gündeme gelmişti. Ardından Khoshnaw mahkemeden telefon ve bilgisayarının hacklendiğini öne sürerek erişim engeli talebinde bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20190613/mecliste-vip-tartismasi-ebru-gundes-nasil-gecti--1039358493.html
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ebru gündeş, reza zarrab, velayet, dava, boşanma

Reza Zarrab'tan Ebru Gündeş'e velayet davası

11:26 09.07.2022
© Fotoğraf : TwitterEbru Gündeş ve Rıza Sarraf
Ebru Gündeş ve Rıza Sarraf - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Reza Zarrab, Ebru Gündeş'le evliliğinden dünyaya gelen 10 yaşındaki kızı Alara'nın velayetini almak için mahkemeye başvurdu.
11 yıllık evliliklerini 2021'de bitiren Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasında yaşanan gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Zarrab'ın, eski eşi Gündeş'e velayet davası açtığı ortaya çıktı. 10 yaşındaki kızı Alara'nın velayetini isteyen Zarrab ayrıca Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nden duruşmaların gizli yapılması için de karar aldırdı.
Gündeş'in son olarak Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile sevgili olması gündeme gelmişti. Ardından Khoshnaw mahkemeden telefon ve bilgisayarının hacklendiğini öne sürerek erişim engeli talebinde bulunmuştu.
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2019
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13 Haziran 2019, 16:44
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