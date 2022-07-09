https://tr.sputniknews.com/20220709/reza-zarrabtan-ebru-gundese-velayet-davasi--1058511424.html

Reza Zarrab'tan Ebru Gündeş'e velayet davası

Reza Zarrab'tan Ebru Gündeş'e velayet davası

Reza Zarrab, Ebru Gündeş'le evliliğinden dünyaya gelen 10 yaşındaki kızı Alara'nın velayetini almak için mahkemeye başvurdu. 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T11:26+0300

2022-07-09T11:26+0300

2022-07-09T11:26+0300

yaşam

ebru gündeş

reza zarrab

velayet

dava

boşanma

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11 yıllık evliliklerini 2021'de bitiren Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasında yaşanan gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Zarrab'ın, eski eşi Gündeş'e velayet davası açtığı ortaya çıktı. 10 yaşındaki kızı Alara'nın velayetini isteyen Zarrab ayrıca Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nden duruşmaların gizli yapılması için de karar aldırdı.Gündeş'in son olarak Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile sevgili olması gündeme gelmişti. Ardından Khoshnaw mahkemeden telefon ve bilgisayarının hacklendiğini öne sürerek erişim engeli talebinde bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20190613/mecliste-vip-tartismasi-ebru-gundes-nasil-gecti--1039358493.html

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ebru gündeş, reza zarrab, velayet, dava, boşanma