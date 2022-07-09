https://tr.sputniknews.com/20220709/rusya-ulastirma-bakani-savelyev-ms-21-ucagi-yakinda-aeroflot-filosuna-dahil-olacak-1058513523.html
Rusya Ulaştırma Bakanı Savelyev: MS-21 uçağı yakında Aeroflot filosuna dahil olacak
Rusya Ulaştırma Bakanı Savelyev: MS-21 uçağı yakında Aeroflot filosuna dahil olacak
Rusya Ulaştırma Bakanı Savelyev, MS-21 yolcu uçağının yakında Aeroflot'un filosuna dahil olacağını belirtti. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T12:31+0300
2022-07-09T12:31+0300
2022-07-09T12:31+0300
dünya
aeroflot
rus aeroflot havayolları
ms-21
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Rusya Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev, Moskova’da düzenlenen ‘Anlamlar Bölgesi’ forumunda yaptığı konuşmada, Rus yapımı MS-21 yolcu uçağının yakında Aeroflot'un filosuna dahil olacağını söyledi.Savelyev, "MS-21 süper gelişmiş bir uçak. Aslında bu, orta menzilli 737 Boeing, 737 Boeing max veya 320 neo Airbus uçaklarına sadece bir rakip olmakla kalmıyor aynı zamanda bir takım avantajlara da sahip. Hizmet kalitesi çok daha yüksek. Birlikte göreceğiz, yakında Aeroflot’un filosuna dahil olacak” ifadelerini kullandı.Savelyev, uçakta geniş pencereler ve bagaj raflarının yanı sıra geniş bir kabin alanı olduğunu belirterek, “Ve bu uçağı biz yaptık” dedi.
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
aeroflot, rus aeroflot havayolları, ms-21
Rusya Ulaştırma Bakanı Savelyev: MS-21 uçağı yakında Aeroflot filosuna dahil olacak
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Rusya Ulaştırma Bakanı Savelyev, MS-21 yolcu uçağının yakında Aeroflot'un filosuna dahil olacağını belirtti.
Rusya Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev, Moskova’da düzenlenen ‘Anlamlar Bölgesi’ forumunda yaptığı konuşmada, Rus yapımı MS-21 yolcu uçağının yakında Aeroflot'un filosuna dahil olacağını söyledi.
Savelyev, "MS-21 süper gelişmiş bir uçak. Aslında bu, orta menzilli 737 Boeing, 737 Boeing max veya 320 neo Airbus uçaklarına sadece bir rakip olmakla kalmıyor aynı zamanda bir takım avantajlara da sahip. Hizmet kalitesi çok daha yüksek. Birlikte göreceğiz, yakında Aeroflot’un filosuna dahil olacak” ifadelerini kullandı.
Savelyev, uçakta geniş pencereler ve bagaj raflarının yanı sıra geniş bir kabin alanı olduğunu belirterek, “Ve bu uçağı biz yaptık” dedi.