https://tr.sputniknews.com/20220709/rusya-ulastirma-bakani-savelyev-ms-21-ucagi-yakinda-aeroflot-filosuna-dahil-olacak-1058513523.html

Rusya Ulaştırma Bakanı Savelyev: MS-21 uçağı yakında Aeroflot filosuna dahil olacak

Rusya Ulaştırma Bakanı Savelyev: MS-21 uçağı yakında Aeroflot filosuna dahil olacak

Rusya Ulaştırma Bakanı Savelyev, MS-21 yolcu uçağının yakında Aeroflot'un filosuna dahil olacağını belirtti. 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T12:31+0300

2022-07-09T12:31+0300

2022-07-09T12:31+0300

dünya

aeroflot

rus aeroflot havayolları

ms-21

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Rusya Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev, Moskova’da düzenlenen ‘Anlamlar Bölgesi’ forumunda yaptığı konuşmada, Rus yapımı MS-21 yolcu uçağının yakında Aeroflot'un filosuna dahil olacağını söyledi.Savelyev, "MS-21 süper gelişmiş bir uçak. Aslında bu, orta menzilli 737 Boeing, 737 Boeing max veya 320 neo Airbus uçaklarına sadece bir rakip olmakla kalmıyor aynı zamanda bir takım avantajlara da sahip. Hizmet kalitesi çok daha yüksek. Birlikte göreceğiz, yakında Aeroflot’un filosuna dahil olacak” ifadelerini kullandı.Savelyev, uçakta geniş pencereler ve bagaj raflarının yanı sıra geniş bir kabin alanı olduğunu belirterek, “Ve bu uçağı biz yaptık” dedi.

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aeroflot, rus aeroflot havayolları, ms-21