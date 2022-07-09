Şanlıurfa'da boğulma vakalarına karşı 4 dilde uyarı levhası asıldı
18:01 09.07.2022 (güncellendi: 18:31 09.07.2022)
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI-AW665493Şanlıurfa’da vatandaşların serinlemek amacı ile baraj ve gölet gibi tehlikeli alanlarda yüzmesinin önüne geçmeyi amaçlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu alanlara 4 dilde uyarı levhaları yerleştiriyor.
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI-AW665493
Şanlıurfa'da, göl, gölet, nehir gibi yerlerdeki boğulma vakalarına karşı vatandaşlar, 4 dilde asılan levhalarla uyarılıyor.
Şanlıurfa’da vatandaşların serinlemek amacı ile baraj ve gölet gibi tehlikeli alanlarda yüzmesinin önüne geçmeyi amaçlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu alanlara 4 dilde uyarı levhaları yerleştiriyor.
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI-AW665493Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı İç Sular Ulaşım Şube Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının bunaltıcı olduğu ilde sulama kanalları, gölet gibi alanlarda yaşanabilecek boğulma olaylarının önüne uyarı levhaları ile geçmeyi hedefliyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı İç Sular Ulaşım Şube Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının bunaltıcı olduğu ilde sulama kanalları, gölet gibi alanlarda yaşanabilecek boğulma olaylarının önüne uyarı levhaları ile geçmeyi hedefliyor.
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI-AW665493
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı İç Sular Ulaşım Şube Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının bunaltıcı düzeyde seyrettiği kentte sulama kanalları, gölet gibi alanlarda yaşanabilecek boğulma olaylarının önüne uyarı levhaları ile geçmeyi hedefliyor.
Bu kapsamda ekipler, vatandaşların serinlemek amacı ile baraj ve gölet gibi tehlikeli alanlarda yüzmesinin önüne geçmek için bu alanlara Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe "Suya Girmek Tehlikeli ve Yasaktır" uyarı levhaları yerleştirdi.
Fırat Nehri kıyısı, Siverek Takoran Vadisi, Nissibi Köprüsü park alanı, Bozova Çatak Sosyal Tesisleri bölgesi ile Halfeti ve Birecik sahil yollarına yerleştirilen levhalarla, suya girmek isteyen vatandaşlar uyarılıyor.