Şile'de denize gireceklere 'rip akıntısı' uyarısı

İstanbul'da yaşayanların yaz mevsimi boyunca günübirlik tatillerini geçirmek için gittikleri plajlar, sıcaklığın etkisini arttırması ve bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından en yoğun günlerini yaşıyor.Bayram tatili öncesinde hazırlıkların tamamlandığı Şile plajlarını 9 günlük tatilde yaklaşık 1,5 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.Türkiye'de özellikle Karadeniz sahillerinde görülen, profesyonel yüzücülerin bile karşı koyamayacağı güçteki "rip akıntısı"na karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor."Rip akıntısı", akıntıya kapılanları kıyıdan uzaklaştırıp açığa doğru taşıyor. Boğulma olayları, açığa doğru çekildiğini fark eden insanların, korku ve panikle çırpınarak kıyıya dönmeye çabalamaları ve yorgun düşerek kendilerini su üzerinde tutamamaları neticesinde gerçekleşiyor. 'Akıntının ters yönüne doğru yüzülmemeli'Şile sahilinde 09.00-19.00 saatleri arasında görev yapan cankurtaranlar, "rip akıntısı"na karşı vatandaşları uyarıyor.Şile Belediyesi Spor Akademisi Yüzme Antrenörü ve Cankurtaran Eğitmeni Muhammet Özcan, rüzgarın yönü ve denizin dip yapısıyla gelişen rip akıntısının halk arasında "çeken akıntı" olarak da adlandırıldığını söyledi.Dalganın boyu arttığı zaman "rip akıntısı"nın şiddetinin de arttığını ifade eden Özcan, "Rip akıntısının her zaman açığa çeken akıntı olarak bilinmemesi gerekir. Bazı dönemlerde rip akıntısı kıyıya paralel ve çapraz da olabilir. Böyle bir akıntının içinde olan yüzücülerin kesinlikle paniğe kapılmaması lazım. Kişi gitmek istediği yönün tersi bir yöne giderse, açığa doğru sürüklendiğini, yaptığı hareketlerin boş ve zaman kaybı olduğunu hissederse rip akıntısına kapılmış diyebiliriz" dedi.Rip akıntısına kapılan kişinin yüzebileceğini dile getiren Özcan, şu bilgileri aktardı:'Kıyıya yüzerek denizden çıkmak imkansız'Ayazma Plajı Cankurtaran Şefi Furkan Mert, rip akıntısına karşı yüzmekle kıyıya varmanın imkansız olduğunu dile getirdi.Kişi ne kadar iyi yüzerse yüzsün, akıntının buna izin vermeyeceğini ifade eden Mert, "Kişi, yüzdüğü zaman kıyıya varamadığını fark ederse, çeken akıntı bölgesinde olduğunu çok net şekilde anlayabilir" dedi. Cankurtaran olarak rip akıntısına kapılan bir yüzücüye, jet ski, bot ve can simidi ile müdahale ettiklerini anlatan Mert, şu bilgileri aktardı:'Geçen yıl 5 kişi hayatını kaybetti'Şile Ayazma Plajı'nın kadın cankurtaranlarından Belkıs Pehlivan da boğulma vakasına ilk olarak jet ile gittiklerini, torpille kurtarma kemeriyle vakanın yanına ulaştıklarını söyledi.Çeken akıntı karşısında kişinin yüzmede zorluk çektiğini vurgulayan Pehlivan, "Çünkü akıntı insanı ya açığa doğru götürür ya da olduğun yerde durursun. Hiçbir şekilde hareket edemezsin. Öyle olduğu zaman zaten boğulma anı yaşanıyor. O şekilde kişi zaten anlıyor. Biz de zaten buradan gözlemlerken anlıyoruz. Rip akıntısına kapılan bir kişi paralel yüzerse bir sıkıntı yaşamaz. Geçen yıl burada 3 bin 800 boğulma vakası oldu. Mesai saati içinde hiç can kaybı yaşamadık. Mesai saati dışında da 5 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

