Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220709/ttb-buradayiz-burada-olmaya-devam-edecegiz-1058517505.html
TTB: Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz
TTB: Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz
MHP lideri Bahçeli'nin "kapatılmalıdır, hekim kardeşlerimiz yeni bir organizasyona gitmelidir" diyerek tepki gösterdiği Türk Tabipleri Birliği'nden... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T17:28+0300
2022-07-09T17:32+0300
türkiye
türk tabipleri birliği (ttb)
devlet bahçeli
kurban bayramı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049374443_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b99365b2392988998b99b1022e8eb6c5.jpg
Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) sosyal medya hesabında, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlandı.Twitter üzerinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:Bahçeli'den 'kapatılmalı' açıklamasıMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, TTB'nin kapatılması gerektiğini söylemişti.Bahçeli açıklamasında “Tabipler Birliği kapatılmalıdır, hekim kardeşlerimiz yeni bir organizasyona gitmelidir. Bir avuç ne idüğü belirsiz doktor kılıklı anarşist ruhlu insanlardan mesleği kurtarmalıdır" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220709/bahceli-ttb-kapatilmalidir-hekim-kardeslerimizi-yeni-bir-organizasyona-gitmelidir-1058508187.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049374443_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_019c2e538bda327c2d283f37e4f034c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türk tabipleri birliği (ttb), devlet bahçeli, kurban bayramı

TTB: Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz

17:28 09.07.2022 (güncellendi: 17:32 09.07.2022)
© AATürk Tabipleri Birliği
Türk Tabipleri Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© AA
Abone olTelegram
MHP lideri Bahçeli'nin "kapatılmalıdır, hekim kardeşlerimiz yeni bir organizasyona gitmelidir" diyerek tepki gösterdiği Türk Tabipleri Birliği'nden, "Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz" açıklaması geldi.
Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) sosyal medya hesabında, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlandı.
Twitter üzerinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
Artık kaybettiklerimizin değil umudun, özgürlüğün, sevincin dilimizde; sağlığımızın, geleceğimizin ellerimizde olduğu günlerde hep birlikte bayramları kutlayabilmek için… Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz!

Bahçeli'den 'kapatılmalı' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, TTB'nin kapatılması gerektiğini söylemişti.
Bahçeli açıklamasında “Tabipler Birliği kapatılmalıdır, hekim kardeşlerimiz yeni bir organizasyona gitmelidir. Bir avuç ne idüğü belirsiz doktor kılıklı anarşist ruhlu insanlardan mesleği kurtarmalıdır" demişti.
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
POLİTİKA
Bahçeli: TTB kapatılmalıdır, hekim kardeşlerimiz yeni bir organizasyona gitmelidir
07:57
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала