https://tr.sputniknews.com/20220709/ttb-buradayiz-burada-olmaya-devam-edecegiz-1058517505.html

TTB: Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz

TTB: Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz

MHP lideri Bahçeli'nin "kapatılmalıdır, hekim kardeşlerimiz yeni bir organizasyona gitmelidir" diyerek tepki gösterdiği Türk Tabipleri Birliği'nden... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T17:28+0300

2022-07-09T17:28+0300

2022-07-09T17:32+0300

türkiye

türk tabipleri birliği (ttb)

devlet bahçeli

kurban bayramı

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Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) sosyal medya hesabında, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlandı.Twitter üzerinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:Bahçeli'den 'kapatılmalı' açıklamasıMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, TTB'nin kapatılması gerektiğini söylemişti.Bahçeli açıklamasında “Tabipler Birliği kapatılmalıdır, hekim kardeşlerimiz yeni bir organizasyona gitmelidir. Bir avuç ne idüğü belirsiz doktor kılıklı anarşist ruhlu insanlardan mesleği kurtarmalıdır" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20220709/bahceli-ttb-kapatilmalidir-hekim-kardeslerimizi-yeni-bir-organizasyona-gitmelidir-1058508187.html

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türk tabipleri birliği (ttb), devlet bahçeli, kurban bayramı