https://tr.sputniknews.com/20220709/ttb-buradayiz-burada-olmaya-devam-edecegiz-1058517505.html
TTB: Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz
TTB: Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz
MHP lideri Bahçeli'nin "kapatılmalıdır, hekim kardeşlerimiz yeni bir organizasyona gitmelidir" diyerek tepki gösterdiği Türk Tabipleri Birliği'nden... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T17:28+0300
2022-07-09T17:28+0300
2022-07-09T17:32+0300
türkiye
türk tabipleri birliği (ttb)
devlet bahçeli
kurban bayramı
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Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) sosyal medya hesabında, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlandı.Twitter üzerinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:Bahçeli'den 'kapatılmalı' açıklamasıMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, TTB'nin kapatılması gerektiğini söylemişti.Bahçeli açıklamasında “Tabipler Birliği kapatılmalıdır, hekim kardeşlerimiz yeni bir organizasyona gitmelidir. Bir avuç ne idüğü belirsiz doktor kılıklı anarşist ruhlu insanlardan mesleği kurtarmalıdır" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220709/bahceli-ttb-kapatilmalidir-hekim-kardeslerimizi-yeni-bir-organizasyona-gitmelidir-1058508187.html
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türk tabipleri birliği (ttb), devlet bahçeli, kurban bayramı
TTB: Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz
17:28 09.07.2022 (güncellendi: 17:32 09.07.2022) Abone ol
MHP lideri Bahçeli'nin "kapatılmalıdır, hekim kardeşlerimiz yeni bir organizasyona gitmelidir" diyerek tepki gösterdiği Türk Tabipleri Birliği'nden, "Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz" açıklaması geldi.
Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) sosyal medya hesabında, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlandı.
Twitter üzerinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
Artık kaybettiklerimizin değil umudun, özgürlüğün, sevincin dilimizde; sağlığımızın, geleceğimizin ellerimizde olduğu günlerde hep birlikte bayramları kutlayabilmek için… Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz!
Bahçeli'den 'kapatılmalı' açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, TTB'nin kapatılması gerektiğini söylemişti.
Bahçeli açıklamasında “Tabipler Birliği kapatılmalıdır, hekim kardeşlerimiz yeni bir organizasyona gitmelidir. Bir avuç ne idüğü belirsiz doktor kılıklı anarşist ruhlu insanlardan mesleği kurtarmalıdır" demişti.