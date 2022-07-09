https://tr.sputniknews.com/20220709/yargitaydan-yurt-disinda-calisanlar-icin-emsal-karar-1058516734.html
Yargıtay'dan yurt dışında çalışanlar için emsal karar
Yargıtay'dan yurt dışında çalışanlar için emsal karar
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yurt dışında faaliyet gösteren Türk şirketinde çalışan Türk vatandaşı işçilerin işçilik alacaklarının çalıştıkları yabancı ülke... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T16:18+0300
2022-07-09T16:18+0300
2022-07-09T16:18+0300
türkiye
yargıtay
çalışan
yurt dışı
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Yabancı bir ülkede HES ve baraj inşaatı işinde lokomotif operatörü olarak bin 863 Euro net maaş karşılığında çalışan işçi, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle İş Mahkemesi'nin kapısının çaldı. Davacı işçi, 19.00-07.00 saatleri arasında haftanın 7 günü, hafta tatilleri, ulusal bayram ve genel tatil günleri dahil çalıştığını, bu çalışmaların karşılığı ücretlerin ödenmediğini öne sürdü.Çalıştığı süre boyunca yıllık izinlerinin kullandırılmadığını ve karşılığı ücretinin ödenmediğini, iş sözleşmesinin davalılar tarafından haksız ve bildirimsiz olarak feshedildiğini, buna rağmen kıdem tazminatı ve ihbar tazminatının ödenmediğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının tahsilini talep etti. Davalı şirket, iddiaları reddetti. Mahkeme davanın kısmen kabulüne hükmetti.Davalı şirket kararı istinaf etti. Bölge Adliye Mahkemesi, davalının itirazını kabul etti. Bunun üzerine davacı işçi, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.
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yargıtay, çalışan, yurt dışı
Yargıtay'dan yurt dışında çalışanlar için emsal karar
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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yurt dışında faaliyet gösteren Türk şirketinde çalışan Türk vatandaşı işçilerin işçilik alacaklarının çalıştıkları yabancı ülke hukukuna hesaplanması gerektiğine hükmetti. Emsal kararla birlikte yurt dışında çalışan işçiler, çalıştıkları ülke yasalarına göre alacaklarını tahsil edecek.
Yabancı bir ülkede HES ve baraj inşaatı işinde lokomotif operatörü olarak bin 863 Euro net maaş karşılığında çalışan işçi, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle İş Mahkemesi'nin kapısının çaldı. Davacı işçi, 19.00-07.00 saatleri arasında haftanın 7 günü, hafta tatilleri, ulusal bayram ve genel tatil günleri dahil çalıştığını, bu çalışmaların karşılığı ücretlerin ödenmediğini öne sürdü.
Çalıştığı süre boyunca yıllık izinlerinin kullandırılmadığını ve karşılığı ücretinin ödenmediğini, iş sözleşmesinin davalılar tarafından haksız ve bildirimsiz olarak feshedildiğini, buna rağmen kıdem tazminatı ve ihbar tazminatının ödenmediğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının tahsilini talep etti. Davalı şirket, iddiaları reddetti. Mahkeme davanın kısmen kabulüne hükmetti.
Davalı şirket kararı istinaf etti. Bölge Adliye Mahkemesi, davalının itirazını kabul etti. Bunun üzerine davacı işçi, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.