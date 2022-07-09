https://tr.sputniknews.com/20220709/yargitaydan-yurt-disinda-calisanlar-icin-emsal-karar-1058516734.html

Yargıtay'dan yurt dışında çalışanlar için emsal karar

Yargıtay'dan yurt dışında çalışanlar için emsal karar

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yurt dışında faaliyet gösteren Türk şirketinde çalışan Türk vatandaşı işçilerin işçilik alacaklarının çalıştıkları yabancı ülke... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T16:18+0300

2022-07-09T16:18+0300

2022-07-09T16:18+0300

türkiye

yargıtay

çalışan

yurt dışı

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Yabancı bir ülkede HES ve baraj inşaatı işinde lokomotif operatörü olarak bin 863 Euro net maaş karşılığında çalışan işçi, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle İş Mahkemesi'nin kapısının çaldı. Davacı işçi, 19.00-07.00 saatleri arasında haftanın 7 günü, hafta tatilleri, ulusal bayram ve genel tatil günleri dahil çalıştığını, bu çalışmaların karşılığı ücretlerin ödenmediğini öne sürdü.Çalıştığı süre boyunca yıllık izinlerinin kullandırılmadığını ve karşılığı ücretinin ödenmediğini, iş sözleşmesinin davalılar tarafından haksız ve bildirimsiz olarak feshedildiğini, buna rağmen kıdem tazminatı ve ihbar tazminatının ödenmediğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının tahsilini talep etti. Davalı şirket, iddiaları reddetti. Mahkeme davanın kısmen kabulüne hükmetti.Davalı şirket kararı istinaf etti. Bölge Adliye Mahkemesi, davalının itirazını kabul etti. Bunun üzerine davacı işçi, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

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yargıtay, çalışan, yurt dışı