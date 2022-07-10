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https://tr.sputniknews.com/20220710/ankarada-saganak-yagis-etkili-oldu-1058534381.html
Ankara’da sağanak yağış etkili oldu
Ankara’da sağanak yağış etkili oldu
Ankara’da dün akşam saatlerde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sonrası oluşan sel birikintilerinde bazı sürücüler hareket etmekte zorlandı. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T04:23+0300
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türkiye
ankara
sağanak yağış
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Ankara’da dün akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sonra Sincan ve Etimesgut ilçelerinde etkili oldu.Etimesgut ve Sincan ilçesinde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri yağış sonrası oluşan su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlattı.
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ankara, sağanak yağış

Ankara’da sağanak yağış etkili oldu

04:23 10.07.2022 (güncellendi: 04:25 10.07.2022)
© İHA / MEHMET KALAY - MUSA ERDOĞANAnkara'da sağanak
Ankara'da sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© İHA / MEHMET KALAY - MUSA ERDOĞAN
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Ankara’da dün akşam saatlerde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sonrası oluşan sel birikintilerinde bazı sürücüler hareket etmekte zorlandı.
Ankara’da dün akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sonra Sincan ve Etimesgut ilçelerinde etkili oldu.
Etimesgut ve Sincan ilçesinde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri yağış sonrası oluşan su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlattı.
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