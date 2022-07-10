https://tr.sputniknews.com/20220710/ankarada-saganak-yagis-etkili-oldu-1058534381.html
Ankara’da sağanak yağış etkili oldu
Ankara’da sağanak yağış etkili oldu
Ankara’da dün akşam saatlerde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sonrası oluşan sel birikintilerinde bazı sürücüler hareket etmekte zorlandı. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T04:23+0300
2022-07-10T04:23+0300
2022-07-10T04:25+0300
türkiye
ankara
sağanak yağış
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Ankara’da dün akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sonra Sincan ve Etimesgut ilçelerinde etkili oldu.Etimesgut ve Sincan ilçesinde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri yağış sonrası oluşan su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlattı.
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ankara, sağanak yağış
Ankara’da sağanak yağış etkili oldu
04:23 10.07.2022 (güncellendi: 04:25 10.07.2022) Abone ol
Ankara’da dün akşam saatlerde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sonrası oluşan sel birikintilerinde bazı sürücüler hareket etmekte zorlandı.
Ankara’da dün akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sonra Sincan ve Etimesgut ilçelerinde etkili oldu.
Etimesgut ve Sincan ilçesinde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri yağış sonrası oluşan su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlattı.