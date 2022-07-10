https://tr.sputniknews.com/20220710/cem-bolukbasi-f2-avusturya-ana-yarisini-bitiremedi--1058545952.html
Cem Bölükbaşı, F2 Avusturya ana yarışını bitiremedi
Cem Bölükbaşı, F2 Avusturya ana yarışını bitiremedi
Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, Avusturya'da düzenlenen sezonun 8. ayağındaki ana yarışı, startın ardından karıştığı... 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T12:56+0300
2022-07-10T12:56+0300
2022-07-10T12:56+0300
spor
cem bölükbaşı
avusturya
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Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde gerçekleştirilen yarış, 40 tur üzerinden yapıldı. Charouz takımı adına yarışan Cem, ıslak pistte 13. cepten başladığı mücadelenin ilk turunda Liam Lawson (Carlin takımı) ile temas yaşadı. Cem, kaza sonucu aracının aldığı hasar nedeniyle 3. turda yarışa veda etti. Richard Verschoor (Trident) birinci, Jehan Daruvala (Prema) 2. , Logan Sargeant (Carlin) ise 3. sırayı aldı. Formula 2'de sezonun Fransa'daki 9. ayağı, 23-24 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.
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cem bölükbaşı, avusturya
Cem Bölükbaşı, F2 Avusturya ana yarışını bitiremedi
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Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, Avusturya'da düzenlenen sezonun 8. ayağındaki ana yarışı, startın ardından karıştığı kaza nedeniyle tamamlayamadı.
Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde gerçekleştirilen yarış, 40 tur üzerinden yapıldı.
Charouz takımı adına yarışan Cem, ıslak pistte 13. cepten başladığı mücadelenin ilk turunda Liam Lawson (Carlin takımı) ile temas yaşadı.
Cem, kaza sonucu aracının aldığı hasar nedeniyle 3. turda yarışa veda etti.
Richard Verschoor (Trident) birinci, Jehan Daruvala (Prema) 2. , Logan Sargeant (Carlin) ise 3. sırayı aldı.
Formula 2'de sezonun Fransa'daki 9. ayağı, 23-24 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.