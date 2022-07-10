https://tr.sputniknews.com/20220710/gazeteci-batuhan-colaka-cinsel-saldiridan-indirimli-hapis-cezasi-1058546409.html
Gazeteci Batuhan Çolak'a cinsel saldırıdan indirimli hapis cezası
Gazeteci Batuhan Çolak'a cinsel saldırıdan indirimli hapis cezası
Gazeteci Batuhan Çolak, bir avukatı zorla öpmek suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yı hapis cezası aldı. Mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak cezasını 1 yıl 8... 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T12:57+0300
2022-07-10T12:57+0300
2022-07-10T13:00+0300
batuhan çolak
türkiye
gazeteci
hapis cezası
cinsel saldırı
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Bakırköy 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, gazeteci Batuhan Çolak’a 'sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı' suçundan iki yıl hapis cezası veren mahkeme, ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak cezayı bir yıl sekiz aya indirdi.Hürriyet’ten Burcu Purtul Uçar’ın haberine göre mahkeme, cezanın iki yılın altında olması ve sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğu gerekçesiyle cezayı erteledi.Aykırı Haber Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Bakırköy’de avukat bir kadını zorla arkasından sarılıp öptüğü iddiasıyla ‘basit cinsel saldırı’ suçundan beş yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.
https://tr.sputniknews.com/20200313/colak-yenicagdaki-genel-yayin-yonetmenligi-ve-yazarlik-gorevlerime-son-derece-yakisiksiz-bir-1041593021.html
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batuhan çolak, gazeteci, hapis cezası, cinsel saldırı
Gazeteci Batuhan Çolak'a cinsel saldırıdan indirimli hapis cezası
12:57 10.07.2022 (güncellendi: 13:00 10.07.2022) Abone ol
Gazeteci Batuhan Çolak, bir avukatı zorla öpmek suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yı hapis cezası aldı. Mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak cezasını 1 yıl 8 aya indirdi.
Bakırköy 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, gazeteci Batuhan Çolak’a 'sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı' suçundan iki yıl hapis cezası veren mahkeme, ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak cezayı bir yıl sekiz aya indirdi.
Hürriyet’ten Burcu Purtul Uçar
’ın haberine göre mahkeme, cezanın iki yılın altında olması ve sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğu gerekçesiyle cezayı erteledi.
Aykırı Haber Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Bakırköy’de avukat bir kadını zorla arkasından sarılıp öptüğü iddiasıyla ‘basit cinsel saldırı’ suçundan beş yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.