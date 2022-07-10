Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220710/gazeteci-batuhan-colaka-cinsel-saldiridan-indirimli-hapis-cezasi-1058546409.html
Gazeteci Batuhan Çolak'a cinsel saldırıdan indirimli hapis cezası
Gazeteci Batuhan Çolak'a cinsel saldırıdan indirimli hapis cezası
Gazeteci Batuhan Çolak, bir avukatı zorla öpmek suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yı hapis cezası aldı. Mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak cezasını 1 yıl 8... 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T12:57+0300
2022-07-10T13:00+0300
batuhan çolak
türkiye
gazeteci
hapis cezası
cinsel saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104159/29/1041592988_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_00686b4392905b3add331c9f2e889feb.jpg
Bakırköy 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, gazeteci Batuhan Çolak’a 'sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı' suçundan iki yıl hapis cezası veren mahkeme, ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak cezayı bir yıl sekiz aya indirdi.Hürriyet’ten Burcu Purtul Uçar’ın haberine göre mahkeme, cezanın iki yılın altında olması ve sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğu gerekçesiyle cezayı erteledi.Aykırı Haber Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Bakırköy’de avukat bir kadını zorla arkasından sarılıp öptüğü iddiasıyla ‘basit cinsel saldırı’ suçundan beş yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.
https://tr.sputniknews.com/20200313/colak-yenicagdaki-genel-yayin-yonetmenligi-ve-yazarlik-gorevlerime-son-derece-yakisiksiz-bir-1041593021.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104159/29/1041592988_60:0:1127:800_1920x0_80_0_0_1f2241269c7723a1d2f11ed762c60509.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
batuhan çolak, gazeteci, hapis cezası, cinsel saldırı

Gazeteci Batuhan Çolak'a cinsel saldırıdan indirimli hapis cezası

12:57 10.07.2022 (güncellendi: 13:00 10.07.2022)
© DHABatuhan Çolak
Batuhan Çolak - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© DHA
Abone olTelegram
Gazeteci Batuhan Çolak, bir avukatı zorla öpmek suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yı hapis cezası aldı. Mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak cezasını 1 yıl 8 aya indirdi.
Bakırköy 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, gazeteci Batuhan Çolak’a 'sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı' suçundan iki yıl hapis cezası veren mahkeme, ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak cezayı bir yıl sekiz aya indirdi.
Hürriyet’ten Burcu Purtul Uçar’ın haberine göre mahkeme, cezanın iki yılın altında olması ve sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğu gerekçesiyle cezayı erteledi.
Aykırı Haber Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Bakırköy’de avukat bir kadını zorla arkasından sarılıp öptüğü iddiasıyla ‘basit cinsel saldırı’ suçundan beş yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.
Batuhan Çolak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2020
DÜNYA
Çolak: Yeniçağ'daki genel yayın yönetmenliği ve yazarlık görevlerime son derece yakışıksız bir yöntemle son verildi
13 Mart 2020, 20:19
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала