https://tr.sputniknews.com/20220710/gazeteci-batuhan-colaka-cinsel-saldiridan-indirimli-hapis-cezasi-1058546409.html

Gazeteci Batuhan Çolak'a cinsel saldırıdan indirimli hapis cezası

Gazeteci Batuhan Çolak'a cinsel saldırıdan indirimli hapis cezası

Gazeteci Batuhan Çolak, bir avukatı zorla öpmek suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yı hapis cezası aldı. Mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak cezasını 1 yıl 8... 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T12:57+0300

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batuhan çolak

türkiye

gazeteci

hapis cezası

cinsel saldırı

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Bakırköy 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, gazeteci Batuhan Çolak’a 'sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı' suçundan iki yıl hapis cezası veren mahkeme, ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak cezayı bir yıl sekiz aya indirdi.Hürriyet’ten Burcu Purtul Uçar’ın haberine göre mahkeme, cezanın iki yılın altında olması ve sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğu gerekçesiyle cezayı erteledi.Aykırı Haber Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Bakırköy’de avukat bir kadını zorla arkasından sarılıp öptüğü iddiasıyla ‘basit cinsel saldırı’ suçundan beş yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.

https://tr.sputniknews.com/20200313/colak-yenicagdaki-genel-yayin-yonetmenligi-ve-yazarlik-gorevlerime-son-derece-yakisiksiz-bir-1041593021.html

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batuhan çolak, gazeteci, hapis cezası, cinsel saldırı