https://tr.sputniknews.com/20220710/henry-onyekuru-adana-demirspora-transfer-oldu-1058552304.html
Henry Onyekuru, Adana Demirspor'a transfer oldu
Henry Onyekuru, Adana Demirspor'a transfer oldu
Henry Onyekuru, Adana Demirspor'a imza attı. Yönetim yıldız oyuncuyu satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna kattı. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T16:34+0300
2022-07-10T16:34+0300
2022-07-10T16:37+0300
henry onyekuru
spor
adana demirspor
galatasaray
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, satın alma opsiyonuyla Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattı.Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Onyekuru'nun transferi için "Daha önce teklif etmişlerdi. Maliyetinden dolayı düşünmemiştim. Sol açıkta bir oyuncu alacaktık. Son anda bize önerildi. Son iki gün yoğun görüşmeler sonrası oyuncuyu aldık. 1 yıllık kiralık. Bir yıl sonra memnun kalırsak satın alma opsiyonumuz var. Yunus'tan ağzımız yanmıştı. Oraya bir rakam koyduk. Memnun kalırsak 3 yıllık sözleşme imzalayacağız" dedi.Onyekuru ise, "Bu büyük kulübe geldiğim için çok mutluyum. Eski arkadaşlarımla görüştüm. Buranın gelecekte Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olacağına inanıyorum. Burada yüzde yüzümü vereceğim. Hep birlikte bütün kupaları kazanmak için hazır olmalıyız" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210514/galatasaraya-onyekurudan-kotu-haber-1044506223.html
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henry onyekuru, adana demirspor, galatasaray
Henry Onyekuru, Adana Demirspor'a transfer oldu
16:34 10.07.2022 (güncellendi: 16:37 10.07.2022) Abone ol
Henry Onyekuru, Adana Demirspor'a imza attı. Yönetim yıldız oyuncuyu satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna kattı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, satın alma opsiyonuyla Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattı.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Onyekuru'nun transferi için "Daha önce teklif etmişlerdi. Maliyetinden dolayı düşünmemiştim. Sol açıkta bir oyuncu alacaktık. Son anda bize önerildi. Son iki gün yoğun görüşmeler sonrası oyuncuyu aldık. 1 yıllık kiralık. Bir yıl sonra memnun kalırsak satın alma opsiyonumuz var. Yunus'tan ağzımız yanmıştı. Oraya bir rakam koyduk. Memnun kalırsak 3 yıllık sözleşme imzalayacağız" dedi.
Onyekuru ise, "Bu büyük kulübe geldiğim için çok mutluyum. Eski arkadaşlarımla görüştüm. Buranın gelecekte Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olacağına inanıyorum. Burada yüzde yüzümü vereceğim. Hep birlikte bütün kupaları kazanmak için hazır olmalıyız" ifadelerini kullandı.