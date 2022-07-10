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Karabük'te caddeler göle döndü
Karabük'te caddeler göle döndü
Karabük’te yıldırımlarla birlikte aniden bastıran ve yarım saat boyunca şiddetli yağışlar sonrası il merkezi ve Yenice ilçesinde caddeler göle döndü, bazı... 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T06:52+0300
2022-07-10T06:52+0300
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karabük
yağmur
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Karabük’te akşam saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Karabük merkezde yarım saatte metrekareye 28 kilogram, Yenice ilçesine ise 50 kilogram yağış düştü. Meteorolojinin sarı kategoride uyardığı kentlerden biri olan Karabük’te Haziran 2021'in son haftasında sel felaketi yaşayan Yenice ilçesinde aynı korkuyu yeniden yaşadı. Metrekareye 50 kilogram yağışın düştüğü ilçede caddeler dere yatağına dönerken bazı işlerini ise su bastı. Sürücülerin yollarda ilerlemekte güçlük çektiği ilçede belediye ekipleri ise tıkanan yağmur giderlerini açtı. Metrekareye 28 kilogram yağışın düştüğü Karabük kent merkezinde de benzer manzaralar yaşandı. Bir çok bölgede yollar dere yatağına dönerken, bazı işyerleri ve apartmanların giriş ve bodrum katlarını ise su bastı. Kentte yağışla birlikte çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı.
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karabük, yağmur, sel

Karabük'te caddeler göle döndü

06:52 10.07.2022
© İHA / YASİN ERDEMKarabük'te yoğun yağış
Karabük'te yoğun yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© İHA / YASİN ERDEM
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Karabük’te yıldırımlarla birlikte aniden bastıran ve yarım saat boyunca şiddetli yağışlar sonrası il merkezi ve Yenice ilçesinde caddeler göle döndü, bazı dükkan ve apartmanların giriş katlarını su bastı.
Karabük’te akşam saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Karabük merkezde yarım saatte metrekareye 28 kilogram, Yenice ilçesine ise 50 kilogram yağış düştü.
Meteorolojinin sarı kategoride uyardığı kentlerden biri olan Karabük’te Haziran 2021'in son haftasında sel felaketi yaşayan Yenice ilçesinde aynı korkuyu yeniden yaşadı.
Metrekareye 50 kilogram yağışın düştüğü ilçede caddeler dere yatağına dönerken bazı işlerini ise su bastı. Sürücülerin yollarda ilerlemekte güçlük çektiği ilçede belediye ekipleri ise tıkanan yağmur giderlerini açtı.
Metrekareye 28 kilogram yağışın düştüğü Karabük kent merkezinde de benzer manzaralar yaşandı. Bir çok bölgede yollar dere yatağına dönerken, bazı işyerleri ve apartmanların giriş ve bodrum katlarını ise su bastı. Kentte yağışla birlikte çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı.
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