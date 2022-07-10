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Kılıçdaroğlu'ndan Suriyeli sığınmacılar açıklaması: Sağlıklı şartlarda gidecekler, tüm adımlar hazır
Kılıçdaroğlu'ndan Suriyeli sığınmacılar açıklaması: Sağlıklı şartlarda gidecekler, tüm adımlar hazır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyeli sığınmacılara ilişkin, "Sağlıklı şartlarda gidecekler, tüm adımlar hazır. İktidarımızda bu sürecimiz 2 senede... 10.07.2022, Sputnik Türkiye
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Kılıçdaroğlu, soysal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de 700 bin Suriyeli bebeğin dünyaya geldiğini belirtti, bebeklere Allah'tan uzun ömür diledi.Suriyeli sığınmacılar meselesine ülkenin geleceği gözüyle baktıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Her milletin en büyük zenginliği bebekleridir. Bu bebekler de yıkık dökük Suriye'nin zenginliğidir." değerlendirmesinde bulundu.Suriye'nin yeniden ayağa kalkması için evlatlarının vatanına dönmesi gerektiğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220710/icisleri-bakani-soylu-700-binin-uzerinde-suriyeli-kardesimiz-bu-ulkede-dunyaya-geldi-1058549481.html
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türkiye, chp, kemal kılıçdaroğlu, suriyeli, suriyeli sığınmacılar

Kılıçdaroğlu'ndan Suriyeli sığınmacılar açıklaması: Sağlıklı şartlarda gidecekler, tüm adımlar hazır

21:39 10.07.2022 (güncellendi: 22:10 10.07.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balyoz kumpası mağduru Emekli Tümamiral Deniz Kutluk’u Ankara’daki evinde ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balyoz kumpası mağduru Emekli Tümamiral Deniz Kutluk’u Ankara’daki evinde ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyeli sığınmacılara ilişkin, "Sağlıklı şartlarda gidecekler, tüm adımlar hazır. İktidarımızda bu sürecimiz 2 senede tamamlanacak. Bu şartlar da AB fonlaması ile bizim garantörlüğümüzde oluşturulacak." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, soysal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de 700 bin Suriyeli bebeğin dünyaya geldiğini belirtti, bebeklere Allah'tan uzun ömür diledi.
Suriyeli sığınmacılar meselesine ülkenin geleceği gözüyle baktıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Her milletin en büyük zenginliği bebekleridir. Bu bebekler de yıkık dökük Suriye'nin zenginliğidir." değerlendirmesinde bulundu.
Suriye'nin yeniden ayağa kalkması için evlatlarının vatanına dönmesi gerektiğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Ancak hep söyledim yine söyleyeceğim, ucuz bir ırkçı tavırla değil, düzgün, devlet aklıyla yapılacak iştir bu. Sağlıklı şartlarda gidecekler, tüm adımlar hazır. İktidarımızda bu sürecimiz 2 senede tamamlanacak. Bu şartlar da AB fonlaması ile bizim garantörlüğümüzde oluşturulacak. Davul zurna ile gidecekler."
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
POLİTİKA
İçişleri Bakanı Soylu: 700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldi
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