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Son klibi nedeniyle hedef gösterilen Mabel Matiz: Bizi zora da koysalar bildiğim yoldan şaşmam
Son klibi nedeniyle hedef gösterilen Mabel Matiz: Bizi zora da koysalar bildiğim yoldan şaşmam
'Karakol' şarkısının klibi nedeniyle hedef gösterilen Mabel Matiz, "Bizi zora da koysalar cana da koysalar bildiğim yoldan şaşmam" dedi. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
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mabel matiz
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Yeni albümünün şarkılarını ilk kez biletleri günler öncesinden tükenen Bodrum Antik Tiyatro’da hayranlarıyla birlikte seslendiren şarkıcı Mabel Matiz, Bodrumlulara unutulmaz bir gece yaşattı.Yeni şarkısı Karakol’u hayranlarıyla birlikte seslendirirken duygulanan Mabel Matiz, “Kısa zamanda hepinizin şarkıyı bu kadar benimsemesi beni çok duygulandırdı. Şarkıyı yazalı 9 ay oldu. Bunca zaman nasıl içimde tuttum bilmiyorum. Bugüne kısmet oldu, sizde hemen kucakladınız, sarmaladınız sağ olun. Bizi zora da koysalar cana da koysalar bildiğim yoldan şaşmam” dedi.Konser sonunda müzikseverlerin alkışlar eşliğinde sahneye geri dönen Mabel Matiz 'Karakol' şarkısını yeniden seslendirerek konseri noktaladı.
https://tr.sputniknews.com/20210307/mabel-matiz-failler-yerine-magdurlarin-hedef-gosterilmesini-siddete-canak-tutulmasini-kabul-1043972447.html
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Son klibi nedeniyle hedef gösterilen Mabel Matiz: Bizi zora da koysalar bildiğim yoldan şaşmam

17:39 10.07.2022 (güncellendi: 17:43 10.07.2022)
© İHAMabel Matiz
Mabel Matiz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© İHA
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'Karakol' şarkısının klibi nedeniyle hedef gösterilen Mabel Matiz, "Bizi zora da koysalar cana da koysalar bildiğim yoldan şaşmam" dedi.
Yeni albümünün şarkılarını ilk kez biletleri günler öncesinden tükenen Bodrum Antik Tiyatro’da hayranlarıyla birlikte seslendiren şarkıcı Mabel Matiz, Bodrumlulara unutulmaz bir gece yaşattı.
Yeni şarkısı Karakol’u hayranlarıyla birlikte seslendirirken duygulanan Mabel Matiz, “Kısa zamanda hepinizin şarkıyı bu kadar benimsemesi beni çok duygulandırdı. Şarkıyı yazalı 9 ay oldu. Bunca zaman nasıl içimde tuttum bilmiyorum. Bugüne kısmet oldu, sizde hemen kucakladınız, sarmaladınız sağ olun. Bizi zora da koysalar cana da koysalar bildiğim yoldan şaşmam” dedi.
Konser sonunda müzikseverlerin alkışlar eşliğinde sahneye geri dönen Mabel Matiz 'Karakol' şarkısını yeniden seslendirerek konseri noktaladı.
Mabel Matiz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2021
YAŞAM
Mabel Matiz: Failler yerine mağdurların hedef gösterilmesini, şiddete çanak tutulmasını kabul etmiyorum
7 Mart 2021, 15:59
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