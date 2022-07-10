https://tr.sputniknews.com/20220710/mhpli-karakaya-meral-aksener-altili-masadan-ayrilacak-diye-soylentiler-var-1058546684.html

MHP'li Karakaya: Meral Akşener altılı masadan ayrılacak diye söylentiler var

MHP'li Karakaya: Meral Akşener altılı masadan ayrılacak diye söylentiler var

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, "Meral Hanım altılı masaya iyi bir iyilik yapacak diyorlar. ‘Nasıl bir iyilik olacak bu?' Yani büyük bir ihtimalle o... 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T13:13+0300

2022-07-10T13:13+0300

2022-07-10T13:18+0300

meral akşener

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mevlüt karakaya

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Kurban Bayramı'nda gelenekselleşen partiler arası bayramlaşma çerçevesinde, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya başkanlığında, MYK Üyesi Necmi Yıldırım, Genel Başkan Danışmanı Merve Menekşe'den oluşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kabul heyeti, bugün 8 parti ile bayramlaşacak. Bu kapsamda, MHP heyeti, Yalova Milletvekili Meliha Akyol başkanlığında, Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, Kadın Kolları MKYK Üyesi Betül Gürlük ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Osman Nuri Anbarkaya'dan oluşan AK Parti heyeti ile bayramlaştı.MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya burada yaptığı konuşmasında Türkiye'de birtakım sorunların görmezden gelinmesinin mümkün olmadığını dile getirerek, “Sorunların analizinin doğru yapılması, teşhislerinin doğru yapılması sorunların tedavisi açısından da önemli bir husus” dedi.Türkiye'nin 40 yıllık terörle mücadele sürecine başka bir ülkenin ekonomik olarak dayanamayacağını savunan Karakaya, “Bazı yetkililerin verdiği rakamlara 2 trilyon dolar bir terörle mücadelenin ekonomik maliyetinden bahsediyoruz. Bırakın tamamını yarısını alalım. Hatta onun yarısını alalım. 500 milyar dolar eder. Bugün Türkiye 500 milyar doları kendi cebine koysaydı acaba sonuç ne olurdu?” ifadelerini kullandı.‘Meral Hanım altılı masaya iyi bir iyilik yapacak diyorlar’Altılı masanın durumunun ne olacağını bilemediklerini belirten Karakaya, “Benim sahadan gördüğüm özellikle İYİ Parti'nin bu yapı içerisinde CHP'nin HDP ile olan yakınlığı, İYİ Parti'ye oy verecek kesimde de ciddi bir rahatsızlık dile getirmiş. ‘Ne olacak peki' diye sorduğumuzda Meral Hanım altılı masaya iyi bir iyilik yapacak diyorlar. ‘Nasıl bir iyilik olacak bu?' Yani büyük bir ihtimalle o yapıdan ayrılacak diye söylentiler var. Aday bulamadan herhalde başka şeyler olacak gibi” diye konuştu.‘Altılı masanın bir tek mottosu var: Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek’AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ise konuşmasında, sahada vatandaşla konuştuklarında ekonomik sıkıntılardan dolayı sitemlerinin olduğunu gözlemlediklerini kaydederek, şunları söyledi:

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meral akşener, mhp, mevlüt karakaya