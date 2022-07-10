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Rospotrebnadzor: Kovid-19 artık gripten neredeyse ayırt edilemez hale geldi
Rospotrebnadzor: Kovid-19 artık gripten neredeyse ayırt edilemez hale geldi
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) uzmanı Peşiniçnaya, Kovid-19 belirtilerinin artık sıradan solunum yolu enfeksiyonlarına... 10.07.2022, Sputnik Türkiye
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Rospotrebnadzor Epidemiyoloji Merkezi Araştırma Enstitüsü Klinik ve Analitik Çalışmalar Direktör Yardımcısı Natalya Pçeniçnaya, Sputnik’e açıklamasında, “Kovid artık seyri ve belirtileri açısından diğer solunum yolu enfeksiyonlarından neredeyse ayırt edilemez hale geldi. Bununla birlikte sinsiliğini koruyarak çeşitli otoimmün, cilt, akciğer, kas-iskelet sistemi, dolaşım sistemi hastalıklarının şiddetlenmesine veya tezahürüne, çeşitli tromboembolik komplikasyonların gelişimine yol açıyor” ifadesini kullandı. Bu hastalığın sonuçlarından kurtulmak ve eski sağlıklı hale gelmek için temiz havada yürümenin, nefes egzersizleri yapmanın, taze sebze ve meyve yemenin yardımcı olabileceğini kaydeden Pşeniçnaya, “Belirtiler devam ederse hasta hemen bir doktora başvurmalı, zira Kovid yüzünden daha önce kendini hissettirmeyen bir hastalık ortaya çıkmış veya şiddetlenmiş olabilir” dedi.
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Rospotrebnadzor: Kovid-19 artık gripten neredeyse ayırt edilemez hale geldi

09:30 10.07.2022 (güncellendi: 09:31 10.07.2022)
© AFP 2022 / ALAIN JOCARDKoronavirüs, koronavirüs testi, kovid-19, Fransa koronavirüs
Koronavirüs, koronavirüs testi, kovid-19, Fransa koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© AFP 2022 / ALAIN JOCARD
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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) uzmanı Peşiniçnaya, Kovid-19 belirtilerinin artık sıradan solunum yolu enfeksiyonlarına benzemeye başladığını, fakat bu virüsün çeşitli hastalıkları şiddetlendirebileceğini belirtti.
Rospotrebnadzor Epidemiyoloji Merkezi Araştırma Enstitüsü Klinik ve Analitik Çalışmalar Direktör Yardımcısı Natalya Pçeniçnaya, Sputnik’e açıklamasında, “Kovid artık seyri ve belirtileri açısından diğer solunum yolu enfeksiyonlarından neredeyse ayırt edilemez hale geldi. Bununla birlikte sinsiliğini koruyarak çeşitli otoimmün, cilt, akciğer, kas-iskelet sistemi, dolaşım sistemi hastalıklarının şiddetlenmesine veya tezahürüne, çeşitli tromboembolik komplikasyonların gelişimine yol açıyor” ifadesini kullandı.
Bu hastalığın sonuçlarından kurtulmak ve eski sağlıklı hale gelmek için temiz havada yürümenin, nefes egzersizleri yapmanın, taze sebze ve meyve yemenin yardımcı olabileceğini kaydeden Pşeniçnaya, “Belirtiler devam ederse hasta hemen bir doktora başvurmalı, zira Kovid yüzünden daha önce kendini hissettirmeyen bir hastalık ortaya çıkmış veya şiddetlenmiş olabilir” dedi.
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