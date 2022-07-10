https://tr.sputniknews.com/20220710/rospotrebnadzor-kovid-19-artik-gripten-neredeyse-ayirt-edilemez-hale-geldi-1058539027.html

Rospotrebnadzor: Kovid-19 artık gripten neredeyse ayırt edilemez hale geldi

Rospotrebnadzor: Kovid-19 artık gripten neredeyse ayırt edilemez hale geldi

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) uzmanı Peşiniçnaya, Kovid-19 belirtilerinin artık sıradan solunum yolu enfeksiyonlarına... 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T09:30+0300

2022-07-10T09:30+0300

2022-07-10T09:31+0300

koronavirüs

rusya

koronavirüs

rospotrebnadzor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1058453128_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2bca65b884d38dbfd9f43cd3d46fb0c4.jpg

Rospotrebnadzor Epidemiyoloji Merkezi Araştırma Enstitüsü Klinik ve Analitik Çalışmalar Direktör Yardımcısı Natalya Pçeniçnaya, Sputnik’e açıklamasında, “Kovid artık seyri ve belirtileri açısından diğer solunum yolu enfeksiyonlarından neredeyse ayırt edilemez hale geldi. Bununla birlikte sinsiliğini koruyarak çeşitli otoimmün, cilt, akciğer, kas-iskelet sistemi, dolaşım sistemi hastalıklarının şiddetlenmesine veya tezahürüne, çeşitli tromboembolik komplikasyonların gelişimine yol açıyor” ifadesini kullandı. Bu hastalığın sonuçlarından kurtulmak ve eski sağlıklı hale gelmek için temiz havada yürümenin, nefes egzersizleri yapmanın, taze sebze ve meyve yemenin yardımcı olabileceğini kaydeden Pşeniçnaya, “Belirtiler devam ederse hasta hemen bir doktora başvurmalı, zira Kovid yüzünden daha önce kendini hissettirmeyen bir hastalık ortaya çıkmış veya şiddetlenmiş olabilir” dedi.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, koronavirüs, rospotrebnadzor