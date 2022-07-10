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Rusya Tenis Federasyonu, Wimbledon şampiyonu Rıbakina'yı tebrik etti
Rusya Tenis Federasyonu, Wimbledon şampiyonu Rıbakina'yı tebrik etti
Rusya Tenis Federasyonu Başkanı Şamil Tarpişev, bu sene Rus sporcuların katılmasına izin verilmeyen Wimbledon Tenis Turnuvası’nda tek kadınlarda şampiyonluğu... 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T03:42+0300
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spor
rusya tenis federasyonu (rtf)
tenis
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Rıbakina, Rusya doğumlu ancak 2018’den beri turnuvalara Kazakistan adına katılıyor. Tarpişev tebrik mesajında, "Bu çok güzel bir haber. Bravo Rıbakina. Wimbledon’ı kazandık” ifadelerini kullandı.Rusya’nın Ukrayna’da düzenlediği askeri operasyon gerekçe gösterilerek bu sene Rus tenisçilerin Wibledon’a katılması yasaklanmıştı. Bu nedenle turnuvaya, dünya bir numarası Daniil Medvedev dahil Rus tenisçilerin katılmasına izin verilmedi.'Rıbakina, Rus tenis okulunun ürünü'Rusya Tenis Federasyonu Başkanı Tarpişev final maçı öncesindeki açıklamasında da, Rıbakina’nın ‘Rus tenis okulunun ürünü’ olduğunu söylemiş, final maçında onu destekleyeceklerini kaydetmişti.
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rusya tenis federasyonu (rtf), tenis

Rusya Tenis Federasyonu, Wimbledon şampiyonu Rıbakina'yı tebrik etti

03:42 10.07.2022
© Sputnik / Алексей Филиппов / Fotoğraf bankasına girElena Rıbakina
Elena Rıbakina - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Rusya Tenis Federasyonu Başkanı Şamil Tarpişev, bu sene Rus sporcuların katılmasına izin verilmeyen Wimbledon Tenis Turnuvası’nda tek kadınlarda şampiyonluğu elde eden Elena Rıbakina’yı tebrik etti.
Rıbakina, Rusya doğumlu ancak 2018’den beri turnuvalara Kazakistan adına katılıyor. Tarpişev tebrik mesajında, "Bu çok güzel bir haber. Bravo Rıbakina. Wimbledon’ı kazandık” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın Ukrayna’da düzenlediği askeri operasyon gerekçe gösterilerek bu sene Rus tenisçilerin Wibledon’a katılması yasaklanmıştı. Bu nedenle turnuvaya, dünya bir numarası Daniil Medvedev dahil Rus tenisçilerin katılmasına izin verilmedi.

'Rıbakina, Rus tenis okulunun ürünü'

Rusya Tenis Federasyonu Başkanı Tarpişev final maçı öncesindeki açıklamasında da, Rıbakina’nın ‘Rus tenis okulunun ürünü’ olduğunu söylemiş, final maçında onu destekleyeceklerini kaydetmişti.
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