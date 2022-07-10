Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220710/saglik-mudurlugune-basvuran-doktor-kursun-gecirmez-yelek-migfer-biber-gazi-ve-silah-istedi-1058539141.html
Sağlık Müdürlüğü'ne başvuran doktor kurşun geçirmez yelek miğfer, biber gazı ve silah istedi
Sağlık Müdürlüğü'ne başvuran doktor kurşun geçirmez yelek miğfer, biber gazı ve silah istedi
Görevdeyken can güvenliğinin olmadığını düşünen bir doktor Sağlık Müdürlüğü’ne başvurdu, kendisini koruyabilmek ve saldırganı etkisiz hale getirebilmek için... 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T09:50+0300
2022-07-10T09:51+0300
türkiye
doktor
şiddet
dilekçe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1052699949_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1cddca63ca78782e49b59cb0698bda6f.jpg
Konya Şehir Hastanesinde görevli kardiyolog Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi sağlık çalışanlarını iyice tedirgin etti. Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre doktor E. Ş., Sağlık İl Müdürlüğü'ne dilekçe yazarak, görevde kullanmak üzere, kurşun geçirmez yelek ve miğfer, biber gazı, elektro şok cihazı ve saldırgana karşı nefsi müdafaa için silah istedi. E.Ş., dilekçesinde şunları yazdı: “Onkoloji, bilindiği üzere kanser hastalığı ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Kanser tedavisi verdiğimiz hiçbir hastaya iyileşme garantisi verememekteyiz. Bu süreçte, ‘benim yakınımı iyileştiremedin, verdiğin tedavi yüzünden hastamı kaybettim' diyen biri veya bir ruh hastası tarafından öldürülme riski taşımaktayım.” Korunmak için teçhizat talep eden E.Ş., olası bir silahlı saldırıya karşı hayati organlarını korumak için ‘kurşun geçirmez bir miğfer ve yelek' istedi. Saldırganı etkisiz hale getirmek için biber gazı ve elektro şok cihazı talep eden doktor, “Olası silahlı bir saldırı durumunda nefsi müdafaa gereği saldırgana karşı koyabilmek için bir adet ‘silah' istiyorum” dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1052699949_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_7c54ea500eb1eff22c177c5687b05024.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
doktor, şiddet, dilekçe

Sağlık Müdürlüğü'ne başvuran doktor kurşun geçirmez yelek miğfer, biber gazı ve silah istedi

09:50 10.07.2022 (güncellendi: 09:51 10.07.2022)
© AADoktor- Hekim - Hastane - Tedavi - Muayene
Doktor- Hekim - Hastane - Tedavi - Muayene - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Görevdeyken can güvenliğinin olmadığını düşünen bir doktor Sağlık Müdürlüğü’ne başvurdu, kendisini koruyabilmek ve saldırganı etkisiz hale getirebilmek için teçhizat talep etti.
Konya Şehir Hastanesinde görevli kardiyolog Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi sağlık çalışanlarını iyice tedirgin etti.
Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre doktor E. Ş., Sağlık İl Müdürlüğü'ne dilekçe yazarak, görevde kullanmak üzere, kurşun geçirmez yelek ve miğfer, biber gazı, elektro şok cihazı ve saldırgana karşı nefsi müdafaa için silah istedi.
E.Ş., dilekçesinde şunları yazdı: “Onkoloji, bilindiği üzere kanser hastalığı ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Kanser tedavisi verdiğimiz hiçbir hastaya iyileşme garantisi verememekteyiz. Bu süreçte, ‘benim yakınımı iyileştiremedin, verdiğin tedavi yüzünden hastamı kaybettim' diyen biri veya bir ruh hastası tarafından öldürülme riski taşımaktayım.”
Korunmak için teçhizat talep eden E.Ş., olası bir silahlı saldırıya karşı hayati organlarını korumak için ‘kurşun geçirmez bir miğfer ve yelek' istedi.
Saldırganı etkisiz hale getirmek için biber gazı ve elektro şok cihazı talep eden doktor, “Olası silahlı bir saldırı durumunda nefsi müdafaa gereği saldırgana karşı koyabilmek için bir adet ‘silah' istiyorum” dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала