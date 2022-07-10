https://tr.sputniknews.com/20220710/saglik-mudurlugune-basvuran-doktor-kursun-gecirmez-yelek-migfer-biber-gazi-ve-silah-istedi-1058539141.html
Sağlık Müdürlüğü'ne başvuran doktor kurşun geçirmez yelek miğfer, biber gazı ve silah istedi
Sağlık Müdürlüğü'ne başvuran doktor kurşun geçirmez yelek miğfer, biber gazı ve silah istedi
Görevdeyken can güvenliğinin olmadığını düşünen bir doktor Sağlık Müdürlüğü’ne başvurdu, kendisini koruyabilmek ve saldırganı etkisiz hale getirebilmek için... 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T09:50+0300
2022-07-10T09:50+0300
2022-07-10T09:51+0300
türkiye
doktor
şiddet
dilekçe
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Konya Şehir Hastanesinde görevli kardiyolog Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi sağlık çalışanlarını iyice tedirgin etti. Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre doktor E. Ş., Sağlık İl Müdürlüğü'ne dilekçe yazarak, görevde kullanmak üzere, kurşun geçirmez yelek ve miğfer, biber gazı, elektro şok cihazı ve saldırgana karşı nefsi müdafaa için silah istedi. E.Ş., dilekçesinde şunları yazdı: “Onkoloji, bilindiği üzere kanser hastalığı ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Kanser tedavisi verdiğimiz hiçbir hastaya iyileşme garantisi verememekteyiz. Bu süreçte, ‘benim yakınımı iyileştiremedin, verdiğin tedavi yüzünden hastamı kaybettim' diyen biri veya bir ruh hastası tarafından öldürülme riski taşımaktayım.” Korunmak için teçhizat talep eden E.Ş., olası bir silahlı saldırıya karşı hayati organlarını korumak için ‘kurşun geçirmez bir miğfer ve yelek' istedi. Saldırganı etkisiz hale getirmek için biber gazı ve elektro şok cihazı talep eden doktor, “Olası silahlı bir saldırı durumunda nefsi müdafaa gereği saldırgana karşı koyabilmek için bir adet ‘silah' istiyorum” dedi.
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doktor, şiddet, dilekçe
Sağlık Müdürlüğü'ne başvuran doktor kurşun geçirmez yelek miğfer, biber gazı ve silah istedi
09:50 10.07.2022 (güncellendi: 09:51 10.07.2022) Abone ol
Görevdeyken can güvenliğinin olmadığını düşünen bir doktor Sağlık Müdürlüğü’ne başvurdu, kendisini koruyabilmek ve saldırganı etkisiz hale getirebilmek için teçhizat talep etti.
Konya Şehir Hastanesinde görevli kardiyolog Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi sağlık çalışanlarını iyice tedirgin etti.
Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre
doktor E. Ş., Sağlık İl Müdürlüğü'ne dilekçe yazarak, görevde kullanmak üzere, kurşun geçirmez yelek ve miğfer, biber gazı, elektro şok cihazı ve saldırgana karşı nefsi müdafaa için silah istedi.
E.Ş., dilekçesinde şunları yazdı: “Onkoloji, bilindiği üzere kanser hastalığı ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Kanser tedavisi verdiğimiz hiçbir hastaya iyileşme garantisi verememekteyiz. Bu süreçte, ‘benim yakınımı iyileştiremedin, verdiğin tedavi yüzünden hastamı kaybettim' diyen biri veya bir ruh hastası tarafından öldürülme riski taşımaktayım.”
Korunmak için teçhizat talep eden E.Ş., olası bir silahlı saldırıya karşı hayati organlarını korumak için ‘kurşun geçirmez bir miğfer ve yelek' istedi.
Saldırganı etkisiz hale getirmek için biber gazı ve elektro şok cihazı talep eden doktor, “Olası silahlı bir saldırı durumunda nefsi müdafaa gereği saldırgana karşı koyabilmek için bir adet ‘silah' istiyorum” dedi.