https://tr.sputniknews.com/20220710/sanliurfada-bir-kadin-tartistigi-erkegi-silahla-oldurdu-1058560337.html
Şanlıurfa'da bir kadın, tartıştığı erkeği silahla öldürdü
Şanlıurfa'da bir kadın, tartıştığı erkeği silahla öldürdü
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kadın, sokakta tartıştığı erkeği silahla öldürdü. 3 çocuk annesi olduğu belirtilen kadın, cesedin başına oturup polisin... 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T23:43+0300
2022-07-10T23:43+0300
2022-07-10T23:53+0300
faili meçhul cinayet
kadın
aşk
erkek
suruç
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058560191_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a39834e6d590dd741be2cdf9df467e34.jpg
Suruç ilçesine bağlı Mizaryolu Mahallesi'nde Fatma Y., iddiaya göre yaklaşık bir hafta önce evden ayrılarak, ilişki yaşadığı ileri sürülen Ferhat Demir ile Şanlıurfa merkezde buluştu. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Fatma Y. ile Ferhat Demir'in birkaç gün sonra aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Suruç ilçesine dönen Fatma Y., babasının evine giderek Ferhat Demir'i arayıp, buluşmak istediğini söyledi. Suruç ilçesinde bir araya gelen Demir ile Fatma Y. arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Fatma Y., yanında getirdiği av tüfeği ile Ferhat Demir’e ateş açtı. Ferhat Demir olay yerinde hayatını kaybederken, Fatma Y. ise cesedin başında polisin gelmesini bekledi.
suruç
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058560191_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b5d4bedd4eadd8c22f2595e1a41868c5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
faili meçhul cinayet, kadın, aşk, erkek, suruç
Şanlıurfa'da bir kadın, tartıştığı erkeği silahla öldürdü
23:43 10.07.2022 (güncellendi: 23:53 10.07.2022) Abone ol
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kadın, sokakta tartıştığı erkeği silahla öldürdü. 3 çocuk annesi olduğu belirtilen kadın, cesedin başına oturup polisin gelmesini bekledi.
Suruç ilçesine bağlı Mizaryolu Mahallesi'nde Fatma Y., iddiaya göre yaklaşık bir hafta önce evden ayrılarak, ilişki yaşadığı ileri sürülen Ferhat Demir ile Şanlıurfa merkezde buluştu.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Fatma Y. ile Ferhat Demir'in birkaç gün sonra aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Suruç ilçesine dönen Fatma Y., babasının evine giderek Ferhat Demir'i arayıp, buluşmak istediğini söyledi.
Suruç ilçesinde bir araya gelen Demir ile Fatma Y. arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Fatma Y., yanında getirdiği av tüfeği ile Ferhat Demir’e ateş açtı.
Ferhat Demir olay yerinde hayatını kaybederken, Fatma Y. ise cesedin başında polisin gelmesini bekledi.