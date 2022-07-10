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Şanlıurfa'da bir kadın, tartıştığı erkeği silahla öldürdü
Şanlıurfa'da bir kadın, tartıştığı erkeği silahla öldürdü
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kadın, sokakta tartıştığı erkeği silahla öldürdü. 3 çocuk annesi olduğu belirtilen kadın, cesedin başına oturup polisin... 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T23:43+0300
2022-07-10T23:53+0300
faili meçhul cinayet
kadın
aşk
erkek
suruç
türkiye
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Suruç ilçesine bağlı Mizaryolu Mahallesi'nde Fatma Y., iddiaya göre yaklaşık bir hafta önce evden ayrılarak, ilişki yaşadığı ileri sürülen Ferhat Demir ile Şanlıurfa merkezde buluştu. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Fatma Y. ile Ferhat Demir'in birkaç gün sonra aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Suruç ilçesine dönen Fatma Y., babasının evine giderek Ferhat Demir'i arayıp, buluşmak istediğini söyledi. Suruç ilçesinde bir araya gelen Demir ile Fatma Y. arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Fatma Y., yanında getirdiği av tüfeği ile Ferhat Demir’e ateş açtı. Ferhat Demir olay yerinde hayatını kaybederken, Fatma Y. ise cesedin başında polisin gelmesini bekledi.
suruç
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faili meçhul cinayet, kadın, aşk, erkek, suruç

Şanlıurfa'da bir kadın, tartıştığı erkeği silahla öldürdü

23:43 10.07.2022 (güncellendi: 23:53 10.07.2022)
© İHA / MEHMET BİLGİNŞanlıurfa'da bir kadın, tartıştığı erkeği silahla öldürdü
Şanlıurfa'da bir kadın, tartıştığı erkeği silahla öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© İHA / MEHMET BİLGİN
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kadın, sokakta tartıştığı erkeği silahla öldürdü. 3 çocuk annesi olduğu belirtilen kadın, cesedin başına oturup polisin gelmesini bekledi.
Suruç ilçesine bağlı Mizaryolu Mahallesi'nde Fatma Y., iddiaya göre yaklaşık bir hafta önce evden ayrılarak, ilişki yaşadığı ileri sürülen Ferhat Demir ile Şanlıurfa merkezde buluştu.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Fatma Y. ile Ferhat Demir'in birkaç gün sonra aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Suruç ilçesine dönen Fatma Y., babasının evine giderek Ferhat Demir'i arayıp, buluşmak istediğini söyledi.
Suruç ilçesinde bir araya gelen Demir ile Fatma Y. arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Fatma Y., yanında getirdiği av tüfeği ile Ferhat Demir’e ateş açtı.
Ferhat Demir olay yerinde hayatını kaybederken, Fatma Y. ise cesedin başında polisin gelmesini bekledi.
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