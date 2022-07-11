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https://tr.sputniknews.com/20220711/bakan-karaismailoglu-osmangazi-koprusunden-arac-gecisinde-rekor-kirildi-1058587476.html
Bakan Karaismailoğlu: Osmangazi Köprüsü'nden araç geçişinde rekor kırıldı
Bakan Karaismailoğlu: Osmangazi Köprüsü'nden araç geçişinde rekor kırıldı
4 Temmuz'da 43 bin 301 aracın kullandığı Osmangazi Köprüsü'nden, 8 Temmuz'da yani arife günü toplam 80 bin 624 araç geçişi ile rekor kırıldı. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T14:48+0300
2022-07-11T14:48+0300
türkiye
osmangazi köprüsü
köprü
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili yazılı açıklama yaptı.İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 384 kilometre otoyol, 42 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 426 kilometrelik güzergahı kapsadığına işaret eden Karaismailoğlu, otoyolla güzergahın 100 kilometre kısaldığına, 8,5 saat olan İstanbul-İzmir ulaşımının 3,5 saate indiğine dikkati çekti.Karaismailoğlu, İstanbul-İzmir Otoyolu yapılmamış olsaydı yoğun günlerde seyahat süresinin 13 saate kadar çıkacağını ifade etti.Osmangazi Köprüsü'nün, İstanbul'u Ege'ye bağlayan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en önemli kesimini oluşturduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, köprünün 1 Temmuz 2016'da tamamlanarak hizmete açıldığını anımsattı.'Körfez 6 dakikada geçilebiliyor'Karaismailoğlu, "Körfezi otomobil ile mevcut yolu kullanarak geçmek 1,5 saat, feribot ile geçmek ise 45 ila 60 dakika sürüyordu. Yoğun günlerde bekleme süresi saatleri buluyordu. Osmangazi Köprüsü ile Körfez artık 6 dakikada geçilebiliyor" ifadelerini kullandı.Zamandan ciddi anlamda tasarruf elde edildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Özellikle tatil dönemlerinde saatler süren feribot sırası Osmangazi Köprüsü ile sona erdi.Osmangazi Köprüsü yapılmamış olsaydı artan araç sayısı ve artan trafik nedeniyle feribotlar hizmet veremeyecek seviyeye gelecekti. Vatandaşlarımız, kilometrelerce ve saatlerce beklemeye mahkum kalacaktı" değerlendirmesinde bulundu.4 Temmuz'da 43 bin 301 aracın kullandığı Osmangazi Köprüsü'nün garanti karşılama oranının yüzde 108 olduğunu belirten Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:"5 Temmuz'da 43 bin 492 araç geçişi ile garanti karşılama oranı yüzde 109, 6 Temmuz'da 49 bin 453 araç ile garanti karşılama oranı yüzde 124 olarak gerçekleşti.7 Temmuz'da 64 bin 296 araç Osmangazi Köprüsü'nden geçiş yaptı. Garanti karşılama oranı da yüzde 161 seviyesine yükseldi.Arife günü, yani 8 Temmuz Cuma günü, araç hareketliliğinde ciddi oranlarda artış yaşandı. Toplam 80 bin 624 araç geçişi ile rekor kırıldı.Garanti karşılama oranı ise yüzde 202'lere çıktı. Son 6 ayda ortalama 46 bin araç Osmangazi Köprüsü'nü kullandı. Planlı yatırımlarımızla milletimize hak ettiği projeleri kazandırmaya devam ediyoruz."8 Temmuz'da 14 bin 275 araç Çanakkale Köprüsü'nü kullandı1915 Çanakkale Köprüsü'nün 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu kapsamında, Gelibolu-Lapseki arasında Çanakkale Boğazı geçişini sağladığına değinenı belirten Karaismailoğlu, şunları söyledi:"1915 Çanakkale Köprüsü, Marmara otoyol ringinin tamamlanmasını sağlayacak Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun en önemli geçiş noktasını oluşturuyor. 1915 Çanakkale Köprüsü, Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen en müstesna, prestij projelerinden biri oldu. 'En'lerin, 'ilk'lerin ve rekorların projesi olarak, ülkemizin simge yapılarından birine dönüştü.Çanakkale Boğazı'nda tarihte ilk kez kesintisiz kara yolu bağlantısını sağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü ile boğaz geçiş süresi de 6 dakikaya indi. Tatil dönemlerinde Körfez'deki benzer görüntüleri Çanakkale'de de görüyorduk.Saatler süren feribot çilesi 1915 Çanakkale Köprüsü ile sona erdi. 4 Temmuz'da 7 bin 31 araç Çanakkale Köprüsü'nden geçiş yaparken, 8 Temmuz'da 14 bin 275 araç köprüyü kullandı. Ülkemize katma değer katan bu projemiz de tıpkı Osmangazi Köprüsü'nde olduğu gibi garanti karşılama oranlarını yakalayacak."
https://tr.sputniknews.com/20211002/meral-aksenerden-osmangazi-koprusu-paylasimi-1049468160.html
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osmangazi köprüsü, köprü, ulaştırma ve altyapı bakanlığı

Bakan Karaismailoğlu: Osmangazi Köprüsü'nden araç geçişinde rekor kırıldı

14:48 11.07.2022
© AAOsmangazi Köprüsü
Osmangazi Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© AA
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4 Temmuz'da 43 bin 301 aracın kullandığı Osmangazi Köprüsü'nden, 8 Temmuz'da yani arife günü toplam 80 bin 624 araç geçişi ile rekor kırıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 384 kilometre otoyol, 42 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 426 kilometrelik güzergahı kapsadığına işaret eden Karaismailoğlu, otoyolla güzergahın 100 kilometre kısaldığına, 8,5 saat olan İstanbul-İzmir ulaşımının 3,5 saate indiğine dikkati çekti.
Karaismailoğlu, İstanbul-İzmir Otoyolu yapılmamış olsaydı yoğun günlerde seyahat süresinin 13 saate kadar çıkacağını ifade etti.

Osmangazi Köprüsü'nün, İstanbul'u Ege'ye bağlayan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en önemli kesimini oluşturduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, köprünün 1 Temmuz 2016'da tamamlanarak hizmete açıldığını anımsattı.

'Körfez 6 dakikada geçilebiliyor'

Karaismailoğlu, "Körfezi otomobil ile mevcut yolu kullanarak geçmek 1,5 saat, feribot ile geçmek ise 45 ila 60 dakika sürüyordu. Yoğun günlerde bekleme süresi saatleri buluyordu. Osmangazi Köprüsü ile Körfez artık 6 dakikada geçilebiliyor" ifadelerini kullandı.

Zamandan ciddi anlamda tasarruf elde edildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Özellikle tatil dönemlerinde saatler süren feribot sırası Osmangazi Köprüsü ile sona erdi.
Osmangazi Köprüsü yapılmamış olsaydı artan araç sayısı ve artan trafik nedeniyle feribotlar hizmet veremeyecek seviyeye gelecekti. Vatandaşlarımız, kilometrelerce ve saatlerce beklemeye mahkum kalacaktı" değerlendirmesinde bulundu.

4 Temmuz'da 43 bin 301 aracın kullandığı Osmangazi Köprüsü'nün garanti karşılama oranının yüzde 108 olduğunu belirten Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"5 Temmuz'da 43 bin 492 araç geçişi ile garanti karşılama oranı yüzde 109, 6 Temmuz'da 49 bin 453 araç ile garanti karşılama oranı yüzde 124 olarak gerçekleşti.
7 Temmuz'da 64 bin 296 araç Osmangazi Köprüsü'nden geçiş yaptı. Garanti karşılama oranı da yüzde 161 seviyesine yükseldi.
Arife günü, yani 8 Temmuz Cuma günü, araç hareketliliğinde ciddi oranlarda artış yaşandı. Toplam 80 bin 624 araç geçişi ile rekor kırıldı.
Garanti karşılama oranı ise yüzde 202'lere çıktı. Son 6 ayda ortalama 46 bin araç Osmangazi Köprüsü'nü kullandı. Planlı yatırımlarımızla milletimize hak ettiği projeleri kazandırmaya devam ediyoruz."

8 Temmuz'da 14 bin 275 araç Çanakkale Köprüsü'nü kullandı

1915 Çanakkale Köprüsü'nün 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu kapsamında, Gelibolu-Lapseki arasında Çanakkale Boğazı geçişini sağladığına değinenı belirten Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"1915 Çanakkale Köprüsü, Marmara otoyol ringinin tamamlanmasını sağlayacak Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun en önemli geçiş noktasını oluşturuyor. 1915 Çanakkale Köprüsü, Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen en müstesna, prestij projelerinden biri oldu. 'En'lerin, 'ilk'lerin ve rekorların projesi olarak, ülkemizin simge yapılarından birine dönüştü.
Çanakkale Boğazı'nda tarihte ilk kez kesintisiz kara yolu bağlantısını sağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü ile boğaz geçiş süresi de 6 dakikaya indi. Tatil dönemlerinde Körfez'deki benzer görüntüleri Çanakkale'de de görüyorduk.
Saatler süren feribot çilesi 1915 Çanakkale Köprüsü ile sona erdi. 4 Temmuz'da 7 bin 31 araç Çanakkale Köprüsü'nden geçiş yaparken, 8 Temmuz'da 14 bin 275 araç köprüyü kullandı. Ülkemize katma değer katan bu projemiz de tıpkı Osmangazi Köprüsü'nde olduğu gibi garanti karşılama oranlarını yakalayacak."
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
POLİTİKA
Meral Akşener’den Osmangazi Köprüsü paylaşımı
2 Ekim 2021, 22:35
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