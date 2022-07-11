https://tr.sputniknews.com/20220711/ceyrek-altin-kavgasinin-taraflari-bayram-ziyaretinde-karsilasti-1-polis-yaralandi-2-gozalti-1058602278.html

'Çeyrek altın' kavgasının tarafları bayram ziyaretinde karşılaştı: 1 polis yaralı, 2 gözaltı

'Çeyrek altın' kavgasının tarafları bayram ziyaretinde karşılaştı: 1 polis yaralı, 2 gözaltı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki aile arasında 'Biz sizin düğününüzde yarım altın takmıştık, siz neden çeyrek altın takıyorsunuz?' tartışmasıyla çıkan ve 1... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T21:45+0300

2022-07-11T21:45+0300

2022-07-11T22:00+0300

kocaeli

düğün

altın

türkiye

bayram

çeyrek altın

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Yaklaşık 2 hafta önce Kandıra ilçesinde düğüne katılan Şencan ailesi, gelin ve damada çeyrek altın taktı. Karşı tarafın, ‘Biz sizin düğününüzde yarım altın takmıştık, siz neden çeyrek altın takıyorsunuz?’ sözü üzerine tartışma yaşandı. Çıkan kavga sırasında Gülten Şencan, Tarık Öztürk ve Tayfur Dağtekin tabanca ile vuruldu. Arbede esnasında eşi Yılmaz Şencan'ın silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan Gülten Şencan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olayın ardından iki ailenin yakınları Kurban Bayramı ziyareti sırasında yolda karşılaştı. İki aile arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi. Polis tarafları güçlükle sonlandırdı. Yaşanan arbede esnasında bir polis memuru hafif yaralandı. Olayla ilgili Gökhan Şencan ve Selahattin Şencan polis tarafından gözaltına alındı.Polis, tarafların oturduğu ve olayın yaşandığı sokakta geniş güvenlik önlemleri aldı. Çevik kuvvet ekiplerinden destek alan polis, sokağın her iki tarafını trafiğe kapattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220620/kocaelide-ben-sana-yarim-taktim-sen-niye-bana-ceyrek-taktin-kavgasi-1-kisi-hayatini-kaybetti-1057654162.html

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kocaeli, düğün, altın, bayram, çeyrek altın