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https://tr.sputniknews.com/20220711/ceyrek-altin-kavgasinin-taraflari-bayram-ziyaretinde-karsilasti-1-polis-yaralandi-2-gozalti-1058602278.html
'Çeyrek altın' kavgasının tarafları bayram ziyaretinde karşılaştı: 1 polis yaralı, 2 gözaltı
'Çeyrek altın' kavgasının tarafları bayram ziyaretinde karşılaştı: 1 polis yaralı, 2 gözaltı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki aile arasında 'Biz sizin düğününüzde yarım altın takmıştık, siz neden çeyrek altın takıyorsunuz?' tartışmasıyla çıkan ve 1... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T21:45+0300
2022-07-11T22:00+0300
kocaeli
düğün
altın
türkiye
bayram
çeyrek altın
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Yaklaşık 2 hafta önce Kandıra ilçesinde düğüne katılan Şencan ailesi, gelin ve damada çeyrek altın taktı. Karşı tarafın, ‘Biz sizin düğününüzde yarım altın takmıştık, siz neden çeyrek altın takıyorsunuz?’ sözü üzerine tartışma yaşandı. Çıkan kavga sırasında Gülten Şencan, Tarık Öztürk ve Tayfur Dağtekin tabanca ile vuruldu. Arbede esnasında eşi Yılmaz Şencan'ın silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan Gülten Şencan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olayın ardından iki ailenin yakınları Kurban Bayramı ziyareti sırasında yolda karşılaştı. İki aile arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi. Polis tarafları güçlükle sonlandırdı. Yaşanan arbede esnasında bir polis memuru hafif yaralandı. Olayla ilgili Gökhan Şencan ve Selahattin Şencan polis tarafından gözaltına alındı.Polis, tarafların oturduğu ve olayın yaşandığı sokakta geniş güvenlik önlemleri aldı. Çevik kuvvet ekiplerinden destek alan polis, sokağın her iki tarafını trafiğe kapattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220620/kocaelide-ben-sana-yarim-taktim-sen-niye-bana-ceyrek-taktin-kavgasi-1-kisi-hayatini-kaybetti-1057654162.html
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kocaeli, düğün, altın, bayram, çeyrek altın

'Çeyrek altın' kavgasının tarafları bayram ziyaretinde karşılaştı: 1 polis yaralı, 2 gözaltı

21:45 11.07.2022 (güncellendi: 22:00 11.07.2022)
© DHA'Çeyrek altın' kavgasının tarafları bayram ziyaretinde karşılaştı
'Çeyrek altın' kavgasının tarafları bayram ziyaretinde karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© DHA
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki aile arasında 'Biz sizin düğününüzde yarım altın takmıştık, siz neden çeyrek altın takıyorsunuz?' tartışmasıyla çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kavganın tarafları bayram ziyaretinde karşılaşınca yeniden kavga çıktı. Yaşanan arbedede bir polis yaralanırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Yaklaşık 2 hafta önce Kandıra ilçesinde düğüne katılan Şencan ailesi, gelin ve damada çeyrek altın taktı. Karşı tarafın, ‘Biz sizin düğününüzde yarım altın takmıştık, siz neden çeyrek altın takıyorsunuz?’ sözü üzerine tartışma yaşandı.
Çıkan kavga sırasında Gülten Şencan, Tarık Öztürk ve Tayfur Dağtekin tabanca ile vuruldu. Arbede esnasında eşi Yılmaz Şencan'ın silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan Gülten Şencan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kocaeli'de 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?' kavgası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
TÜRKİYE
Kocaeli'de 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?' kavgası: 1 kişi hayatını kaybetti
20 Haziran , 15:00
Olayın ardından iki ailenin yakınları Kurban Bayramı ziyareti sırasında yolda karşılaştı. İki aile arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi. Polis tarafları güçlükle sonlandırdı.
Yaşanan arbede esnasında bir polis memuru hafif yaralandı. Olayla ilgili Gökhan Şencan ve Selahattin Şencan polis tarafından gözaltına alındı.
Polis, tarafların oturduğu ve olayın yaşandığı sokakta geniş güvenlik önlemleri aldı. Çevik kuvvet ekiplerinden destek alan polis, sokağın her iki tarafını trafiğe kapattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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