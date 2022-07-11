https://tr.sputniknews.com/20220711/cumhurbaskani-erdogan-suudi-arabistan-veliaht-prensi-selman-ile-gorustu-1058604362.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T22:41+0300

2022-07-11T22:41+0300

2022-07-11T22:45+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

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recep tayyip erdoğan