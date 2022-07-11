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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: AİHM'in Kavala kararı beklentilerimizi boşa çıkarmıştır
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: AİHM'in Kavala kararı beklentilerimizi boşa çıkarmıştır
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, AİHM’in Kavala Kararına tepki gösterdi ve "AİHM konuyla ilgili olarak bugün açıkladığı kararla beklentilerimizi boşa... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T13:54+0300
2022-07-11T13:54+0300
türkiye
aihm
avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)
osman kavala
dışişleri bakanlığı
tanju bilgiç
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Osman Kavala davasında Türkiye'nin AİHM kararlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmediğine karar verildi. Kavala'ya 7 bin 500 euro mahkeme masrafı ödenmesi kararlaştırıldı.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç karara ilişkin açıklama yaptı ve "AİHM konuyla ilgili olarak bugün açıkladığı kararla beklentilerimizi boşa çıkarmış ve Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220711/aihmden-osman-kavala-karari-1058578566.html
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aihm, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), osman kavala, dışişleri bakanlığı, tanju bilgiç

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: AİHM'in Kavala kararı beklentilerimizi boşa çıkarmıştır

13:54 11.07.2022
© Fotoğraf : Dışişleri BakanlığıDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Sayın Tanju Bilgiç
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Sayın Tanju Bilgiç - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© Fotoğraf : Dışişleri Bakanlığı
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, AİHM’in Kavala Kararına tepki gösterdi ve "AİHM konuyla ilgili olarak bugün açıkladığı kararla beklentilerimizi boşa çıkarmış ve Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur" dedi.
Osman Kavala davasında Türkiye'nin AİHM kararlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmediğine karar verildi. Kavala'ya 7 bin 500 euro mahkeme masrafı ödenmesi kararlaştırıldı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç karara ilişkin açıklama yaptı ve "AİHM konuyla ilgili olarak bugün açıkladığı kararla beklentilerimizi boşa çıkarmış ve Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur" ifadelerini kullandı.
Osman Kavala - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
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AİHM'den Osman Kavala kararı
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