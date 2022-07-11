https://tr.sputniknews.com/20220711/disisleri-bakanligi-sozcusu-bilgic-aihmin-kavala-karari-beklentilerimizi-bosa-cikarmistir-1058582119.html
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: AİHM'in Kavala kararı beklentilerimizi boşa çıkarmıştır
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: AİHM'in Kavala kararı beklentilerimizi boşa çıkarmıştır
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, AİHM’in Kavala Kararına tepki gösterdi ve "AİHM konuyla ilgili olarak bugün açıkladığı kararla beklentilerimizi boşa... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T13:54+0300
2022-07-11T13:54+0300
2022-07-11T13:54+0300
türkiye
aihm
avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)
osman kavala
dışişleri bakanlığı
tanju bilgiç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/19/1044817840_0:233:2812:1815_1920x0_80_0_0_1ae04cee0cd6abf57edfa1adedc7134a.jpg
Osman Kavala davasında Türkiye'nin AİHM kararlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmediğine karar verildi. Kavala'ya 7 bin 500 euro mahkeme masrafı ödenmesi kararlaştırıldı.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç karara ilişkin açıklama yaptı ve "AİHM konuyla ilgili olarak bugün açıkladığı kararla beklentilerimizi boşa çıkarmış ve Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220711/aihmden-osman-kavala-karari-1058578566.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/19/1044817840_42:0:2771:2047_1920x0_80_0_0_a2d0777b36442403a27ae19500689894.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
aihm, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), osman kavala, dışişleri bakanlığı, tanju bilgiç
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: AİHM'in Kavala kararı beklentilerimizi boşa çıkarmıştır
Abone ol
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, AİHM’in Kavala Kararına tepki gösterdi ve "AİHM konuyla ilgili olarak bugün açıkladığı kararla beklentilerimizi boşa çıkarmış ve Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur" dedi.
Osman Kavala davasında Türkiye'nin AİHM kararlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmediğine karar verildi. Kavala'ya 7 bin 500 euro mahkeme masrafı ödenmesi kararlaştırıldı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç karara ilişkin açıklama yaptı ve "AİHM konuyla ilgili olarak bugün açıkladığı kararla beklentilerimizi boşa çıkarmış ve Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur" ifadelerini kullandı.