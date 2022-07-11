https://tr.sputniknews.com/20220711/disisleri-bakanligi-sozcusu-bilgic-aihmin-kavala-karari-beklentilerimizi-bosa-cikarmistir-1058582119.html

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: AİHM'in Kavala kararı beklentilerimizi boşa çıkarmıştır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: AİHM'in Kavala kararı beklentilerimizi boşa çıkarmıştır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, AİHM’in Kavala Kararına tepki gösterdi ve "AİHM konuyla ilgili olarak bugün açıkladığı kararla beklentilerimizi boşa... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T13:54+0300

2022-07-11T13:54+0300

2022-07-11T13:54+0300

türkiye

aihm

avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)

osman kavala

dışişleri bakanlığı

tanju bilgiç

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Osman Kavala davasında Türkiye'nin AİHM kararlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmediğine karar verildi. Kavala'ya 7 bin 500 euro mahkeme masrafı ödenmesi kararlaştırıldı.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç karara ilişkin açıklama yaptı ve "AİHM konuyla ilgili olarak bugün açıkladığı kararla beklentilerimizi boşa çıkarmış ve Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220711/aihmden-osman-kavala-karari-1058578566.html

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aihm, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), osman kavala, dışişleri bakanlığı, tanju bilgiç