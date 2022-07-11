https://tr.sputniknews.com/20220711/hun-askerinin-2-bin-yillik-altin-ve-gumusten-olusan-dizgin-ile-eyeri-muzede-esi-benzeri-yok-1058573820.html

Hun askerinin 2 bin yıllık altın ve gümüşten oluşan dizgin ile eyeri müzede: 'Eşi benzeri yok'

Hun askerinin 2 bin yıllık altın ve gümüşten oluşan dizgin ile eyeri müzede: 'Eşi benzeri yok'

Kazakların ünlü yazarı Abiş Kekilbayev’in ismini taşıyan bir müze, yaklaşık 57 bin orijinal eseriyle bölgenin tarihine ev sahipliği yaparken, 2 bin yıllık Hun... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T12:01+0300

2022-07-11T12:01+0300

2022-07-11T12:01+0300

yaşam

kazakistan

at binme

at kalıntıları

müze

gelenksel kıyafet

altın

gümüş

abiş kekilbayev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058575162_0:40:751:462_1920x0_80_0_0_9644f564cd36385e55131a8a6f88c883.jpg

Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Mangistau eyaletinin idari merkezi olan Aktau şehrindeki Abiş Kekilbayev Bölge Tanıtımı Müzesi'nde, şimdiye kadar yapılan kazı çalışmalarında eşi görülmeyen 2 bin yıllık Hun askerine ait saf altın ve gümüşten işlenen dizgin ve eyer sergileniyor.Abiş Kekilbayev Bölge Tanıtımı Müzesi Uzmanı Bakıtcan Kudaybergenulı, Hun savaşçısına ait dizgin ile eyerin müzenin gözde eserleri arasında yer aldığını, Hunların at üstünde yaşayan savaşçı bir halk olduğunu belirterek, şunları kaydetti:Müzede geleneksel ağaç ev de sergileniyorMüzede, ayrıca UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Mangistau yöresine ait geleneksel çadır evi de görmek mümkün. Kudaybergenulı, göçebe kültüründen gelen Kazakların yüzyıllardır yaşadığı geleneksel çadır evlerin Mangistau bölgesinde ağaç evi olarak bilindiğini anlatarak, "Mangistau’da diğer bölgelere göre çadır evlerin ustaları hala var. Bunun için onun orijinal halini koruyabildik" dedi. Müzede sergiledikleri çadır evin her detayının bölgenin önde gelen ustaları tarafından yapıldığını aktaran Kudaybergenulı, "Çadır evin dış kısmında kaliteli koyun yünü kullanıldı. Böylelikle, yazın içerisi serin, kışın ise sıcak oluyor" diye konuştu.

kazakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kazakistan, at binme, at kalıntıları, müze, gelenksel kıyafet, altın, gümüş, abiş kekilbayev