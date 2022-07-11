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https://tr.sputniknews.com/20220711/hun-askerinin-2-bin-yillik-altin-ve-gumusten-olusan-dizgin-ile-eyeri-muzede-esi-benzeri-yok-1058573820.html
Hun askerinin 2 bin yıllık altın ve gümüşten oluşan dizgin ile eyeri müzede: 'Eşi benzeri yok'
Hun askerinin 2 bin yıllık altın ve gümüşten oluşan dizgin ile eyeri müzede: 'Eşi benzeri yok'
Kazakların ünlü yazarı Abiş Kekilbayev’in ismini taşıyan bir müze, yaklaşık 57 bin orijinal eseriyle bölgenin tarihine ev sahipliği yaparken, 2 bin yıllık Hun... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T12:01+0300
2022-07-11T12:01+0300
yaşam
kazakistan
at binme
at kalıntıları
müze
gelenksel kıyafet
altın
gümüş
abiş kekilbayev
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Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Mangistau eyaletinin idari merkezi olan Aktau şehrindeki Abiş Kekilbayev Bölge Tanıtımı Müzesi'nde, şimdiye kadar yapılan kazı çalışmalarında eşi görülmeyen 2 bin yıllık Hun askerine ait saf altın ve gümüşten işlenen dizgin ve eyer sergileniyor.Abiş Kekilbayev Bölge Tanıtımı Müzesi Uzmanı Bakıtcan Kudaybergenulı, Hun savaşçısına ait dizgin ile eyerin müzenin gözde eserleri arasında yer aldığını, Hunların at üstünde yaşayan savaşçı bir halk olduğunu belirterek, şunları kaydetti:Müzede geleneksel ağaç ev de sergileniyorMüzede, ayrıca UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Mangistau yöresine ait geleneksel çadır evi de görmek mümkün. Kudaybergenulı, göçebe kültüründen gelen Kazakların yüzyıllardır yaşadığı geleneksel çadır evlerin Mangistau bölgesinde ağaç evi olarak bilindiğini anlatarak, "Mangistau’da diğer bölgelere göre çadır evlerin ustaları hala var. Bunun için onun orijinal halini koruyabildik" dedi. Müzede sergiledikleri çadır evin her detayının bölgenin önde gelen ustaları tarafından yapıldığını aktaran Kudaybergenulı, "Çadır evin dış kısmında kaliteli koyun yünü kullanıldı. Böylelikle, yazın içerisi serin, kışın ise sıcak oluyor" diye konuştu.
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kazakistan, at binme, at kalıntıları, müze, gelenksel kıyafet, altın, gümüş, abiş kekilbayev

Hun askerinin 2 bin yıllık altın ve gümüşten oluşan dizgin ile eyeri müzede: 'Eşi benzeri yok'

12:01 11.07.2022
© AAAbiş Kekilbayev Müzesi
Abiş Kekilbayev Müzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© AA
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Kazakların ünlü yazarı Abiş Kekilbayev’in ismini taşıyan bir müze, yaklaşık 57 bin orijinal eseriyle bölgenin tarihine ev sahipliği yaparken, 2 bin yıllık Hun askerine ait saf altın ve gümüşten işlenen dizgin ve eyeri de bünyesinde barındırıyor. Müzede, 2014'te "Altın Kazgan" kazı alanında keşfedilen 97 Hun dönemi eseri de sergileniyor.
Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Mangistau eyaletinin idari merkezi olan Aktau şehrindeki Abiş Kekilbayev Bölge Tanıtımı Müzesi'nde, şimdiye kadar yapılan kazı çalışmalarında eşi görülmeyen 2 bin yıllık Hun askerine ait saf altın ve gümüşten işlenen dizgin ve eyer sergileniyor.
Abiş Kekilbayev Bölge Tanıtımı Müzesi Uzmanı Bakıtcan Kudaybergenulı, Hun savaşçısına ait dizgin ile eyerin müzenin gözde eserleri arasında yer aldığını, Hunların at üstünde yaşayan savaşçı bir halk olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Söz konusu dönemde, bir asker öldüğü zaman yanında bindiği at ile defnetme töreni yaygındı. Hun savaşçısına ait bu at dizgini ve eyerinde 5. yüzyılda Hunların geliştirdiği polikrom stilinin kullanıldığını görüyoruz. At dizgininde insan yüzü, at eyerinde ise hayvan resimleri çizilmiş. Hun dönemine ait bu eserin şimdilik eşi benzeri yok"

Müzede geleneksel ağaç ev de sergileniyor

Müzede, ayrıca UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Mangistau yöresine ait geleneksel çadır evi de görmek mümkün. Kudaybergenulı, göçebe kültüründen gelen Kazakların yüzyıllardır yaşadığı geleneksel çadır evlerin Mangistau bölgesinde ağaç evi olarak bilindiğini anlatarak, "Mangistau’da diğer bölgelere göre çadır evlerin ustaları hala var. Bunun için onun orijinal halini koruyabildik" dedi. Müzede sergiledikleri çadır evin her detayının bölgenin önde gelen ustaları tarafından yapıldığını aktaran Kudaybergenulı, "Çadır evin dış kısmında kaliteli koyun yünü kullanıldı. Böylelikle, yazın içerisi serin, kışın ise sıcak oluyor" diye konuştu.
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