https://tr.sputniknews.com/20220711/interneti-kesildi-tazminat-kazandi-1058589463.html

İnterneti kesildi, tazminat kazandı

İnterneti kesildi, tazminat kazandı

Avukat İlker Atamer, sahibi olduğu hukuk bürosunun internet sitesinde yaşanan 80 saatlik kesinti nedeniyle mağdur olduğunu belirterek hosting (yer sağlama)... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T15:41+0300

2022-07-11T15:41+0300

2022-07-11T15:41+0300

türkiye

türkiye

mahkeme

dava

avukat

internet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053463385_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_88a8a49d65bd70d46a073d6c6c3269ec.jpg

Avukat İlker Atamer, 2013’ten beri www.atamer.av.tr alan adıyla yayın yapan avukatlık bürosunun internet sitesi için Equinix Turkey Enterprises Data Merkezi Üretim İnş. San. ve Tic. A.Ş.’den yer sağlama (Hosting) hizmeti almaya başladı. 2018 Ekim ve Kasım ayına kadar kısa süreli kesintiler dışında ciddi bir sorun yaşamadı.'Ayıplı hizmet verdi'Hürriyet gazetesinden Ayşe Usta'nın haberine göre 1 Ekim 2018 günü itibarıyla www.atamer.av.tr alan adlı internet sitesinde birkaç gün boyunca devam eden sık ve uzun süreli kesintiler yaşanmaya başlandı. Sitenin 1-4 Ekim 2018 arasında 80 saati aşkın bir süre yayında olmaması üzerine Av. İlker Atamer ‘ayıplı hizmet ve haksız fiil’ gerekçesiyle hosting hizmeti aldığı firma hakkında dava açtı. Dilekçede, 1 Ekim-1 Kasım 2018 arasında kesintilerin yaşanmaya devam ettiği belirtildi. İstanbul 8’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, “Davalının ayıplı hizmeti sonucu internet sitesinin hosting kesintisiyle yayından kalktığı süreç boyunca maddi zarara uğrandığı gibi prestij kaybı ve mesleki itibarının sarsılması nedeniyle manevi olarak da zarara uğranmıştır” denildi. Dilekçede, 1 Ekim -1 Kasım 2018 tarihleri arasında kesintilerin devam ettiği belirtildi.2 bin TL tazminat kazandıMahkeme, yaşadığı stres ve elem nazara alındığında uğradığı manevi kayıplar yönünden 2 bin TL manevi tazminatın olay tarihi olan 1 Ekim 2018 itibariyle yasal faizi ile hosting hizmeti veren şirketten alınarak Atamer’e ödenmesine hükmetti. Mahkeme gerekçeli kararında, Atamer’in, hosting hizmeti veren şirketin kusuru sebebiyle internet ortamında erişimde sorunların yaşandığını belirtti.'Örnek teşkil edebilir'Kararı değerlendiren Avukat İlker Atamer şunları söyledi:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, mahkeme, dava, avukat, internet