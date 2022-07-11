https://tr.sputniknews.com/20220711/kar-maskeli-saldirgan-harac-vermeyen-dukkani-basip-kursun-yagdirdi-1058594204.html

Kar maskeli saldırgan 'haraç vermeyen' dükkanı basıp kurşun yağdırdı

Kar maskeli saldırgan 'haraç vermeyen' dükkanı basıp kurşun yağdırdı

Esenyurt’ta bir şahıs, haraç istediği işyerinden 'hayır' cevabını alınca kurşun yağdırdı. Kar maskesi ile girdiği dükkanda 3 el ateş eden silahlı saldırgan... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T17:31+0300

2022-07-11T17:31+0300

2022-07-11T17:46+0300

yaşam

haraç

dükkan

esenyurt

polis

silahlı saldırı

müşteri

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Esenyurt'ta İstiklal Mahallesi’nde yaşanan olayda bir şahıs, Melahat Ekincioğlu’nun işlettiği dönerciye gelerek haraç istedi. Bu istekleri karşısında Ekincioğlu, şahıslara 'hayır' cevabı verdi. Yaşanan tartışmanın ardından “Size burada ekmem yedirmeyeceğim” diyen şahıs, aradan geçen birkaç günün ardından dükkana kurşun yağdırdı. Kar maskesi ile işyerini basan şahıs, müşterilerin de içinde olduğu dükkana silahını çekerek 3 el ateş etti. Kurşunlar kimseye isabet etmezken şahıs, koşarak olay yerinden uzaklaştı.'Müşterinin ensesinden silah sıktı'Yaşanan olayı anlatan işyeri sahibi Melahat Ekincioğlu, “Bir o gün normal bir şekilde dükkanımıza geldik. Akşama kadar da çalıştık. Saat 20.30 sıralarında bir kar maskeli şahıs geldi ve karşı taraftan ateş etti. Dükkan tıklım tıklım doluydu. 3 el ateş ettikten sonra kaçtı gitti. Müşterinin ensesinden sıktı silahı resmen. Kurşunlardan ikisi dolaba isabet etti, biri ise mutfağa doğru gitti. Şans eser yaşanan olayda kimse yaralanmadı” dedi.Kendisinden haraç istediğini belirten Ekincioğlu, “Bu şahıslar daha önceden bizden para istediler. Biz de vermedik tabi. 'Ben burada para kazanmıyorum ki size vereyim' dedim. Ondan sonra da şahıslar bizi tehdit ederek gittiler. O olaydan birkaç gün sonra da içeri girmiş. Bayramdan bir gün önce ise firar etmiş diye duydum. Buralarda takılıyordu gördüm. Hatta yarın dükkanı basacağım da demiş. Daha sonra ise karşıda kar maskesini takmış, görenler var. Oradan gelerek dükkana ateş etti ve daha sonra kayıplara karıştı” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220711/donemin-sifir-noktasiydi-istanbulda-osmanliya-ait-mahalle-ve-bizanstan-kalma-duvarlar-bulundu-1058592853.html

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haraç, dükkan, esenyurt, polis, silahlı saldırı, müşteri