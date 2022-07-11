https://tr.sputniknews.com/20220711/kremlin-putin-ve-lukasenko-rusya-belarus-iliskilerini-guclendirme-niyetlerini-teyit-etti-1058590420.html
Kremlin: Putin ve Lukaşenko, Rusya-Belarus ilişkilerini güçlendirme niyetlerini teyit etti
Kremlin: Putin ve Lukaşenko, Rusya-Belarus ilişkilerini güçlendirme niyetlerini teyit etti
Kremlin basın dairesi, Rusya lideri Putin ve Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko’nun, yaptıkları telefon görüşmesinde Rusya-Belarus ilişkilerini, ortak ve müttefik... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T16:02+0300
2022-07-11T16:02+0300
2022-07-11T16:02+0300
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kaliningrad
kremlin
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
rusya
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko telefon görüşmesi yaptı. Görüşme sırasında liderler Rusya-Belarus ilişkilerini, ortak ve müttefik bağlarını kararlılıkla güçlendirme niyetlerini teyit etti, yakın temas halinde kalmayı kararlaştırdı.‘Litvanya'nın Kaliningrad bölgesine transit ile ilgili eylemleri nedeniyle atılacak adımlar görüşüldü’Liderlerin ikili ticaret ve ekonomik işbirliğinin güncel konularını değerlendirdiklerine dikkat çekilen açıklamada, “Ayrıca Litvanya'nın Kaliningrad bölgesine malların transit geçişine getirdiği yasadışı kısıtlamaların yol açtığı duruma vurgu yapıldı. Bu kapsamda atılabilecek bazı ortak adımlar tartışıldı” ifadelerine yer verildi.Daha önce Belarus medyası da Putin ve Lukaşenko’nun bugünkü telefon görüşmesi sırasında Kaliningrad transiti konusunu ve özel askeri operasyonun seyrini görüştüklerini duyurmuştu.Litvanya dün itibarıyla Avrupa yaptırımlarının yürürlüğe girmesi nedeniyle Rusya'dan Kaliningrad bölgesine çimento ve alkol geçişini yasaklamış bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220707/putin-donbasstaki-insanlara-ukrayna-tarafindan-tecrit-ve-soykirim-uygulaniyordu--1058437639.html
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Kremlin: Putin ve Lukaşenko, Rusya-Belarus ilişkilerini güçlendirme niyetlerini teyit etti
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Kremlin basın dairesi, Rusya lideri Putin ve Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko’nun, yaptıkları telefon görüşmesinde Rusya-Belarus ilişkilerini, ortak ve müttefik bağlarını kararlılıkla güçlendirme niyetlerini teyit ettiklerini duyurdu.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko telefon görüşmesi yaptı. Görüşme sırasında liderler Rusya-Belarus ilişkilerini, ortak ve müttefik bağlarını kararlılıkla güçlendirme niyetlerini teyit etti, yakın temas halinde kalmayı kararlaştırdı.
‘Litvanya'nın Kaliningrad bölgesine transit ile ilgili eylemleri nedeniyle atılacak adımlar görüşüldü’
Liderlerin ikili ticaret ve ekonomik işbirliğinin güncel konularını değerlendirdiklerine dikkat çekilen açıklamada, “Ayrıca Litvanya'nın Kaliningrad bölgesine malların transit geçişine getirdiği yasadışı kısıtlamaların yol açtığı duruma vurgu yapıldı. Bu kapsamda atılabilecek bazı ortak adımlar tartışıldı” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Belarus medyası da Putin ve Lukaşenko’nun bugünkü telefon görüşmesi sırasında Kaliningrad transiti konusunu ve özel askeri operasyonun seyrini görüştüklerini duyurmuştu.
Litvanya dün itibarıyla Avrupa yaptırımlarının yürürlüğe girmesi nedeniyle Rusya'dan Kaliningrad bölgesine çimento ve alkol geçişini yasaklamış bulunuyor.