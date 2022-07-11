https://tr.sputniknews.com/20220711/kuzey-akim-1-ustunden-gaz-akisi-durdu-1058596871.html

Kuzey Akım 1 üstünden gaz akışı durdu

Kuzey Akım 1 üstünden gaz akışı durdu

Rus doğalgazını Avrupa’ya ulaştırılan kilit boru hattı Kuzey Akım 1 üstünden doğalgaz akışının tamamen durduğu belirtildi. 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T18:38+0300

2022-07-11T18:38+0300

2022-07-11T18:38+0300

ekonomi

kuzey akım

doğalgaz

rusya

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Kuzey Akım 1 boru hattının operatörü olan Nord Stream AG şirketi, boru hattından gaz akışının Moskova saatiyle (Türkiye saatiyle aynı) 7.00’de durduğunu duyurdu.Söz konusu boru hattında gaz akışının ‘önleyici bakım çalışmaları’ için kesileceği biliniyordu. Bakım çalışmalarının şu an için 21 Temmuz’a dek sürmesi planlanıyor.Bununla beraber Gazprom, haziran ayında Kuzey Akım 1 üstünden gaz akışını neredeyse yüzde 60 oranında azaltmıştı. Şirket bu kesintinin nedenini, Kanada’daki bir fabrikada onarımdan geçmekte olan gaz pompalama türbinlerinin, Kanada’nın Rusya karşıtı yaptırımları yüzünden Alman Siemens şirketi tarafından gereken yere ulaştırılamıyor olmasıyla açıklamıştı.Kanada cumartesi günü aldığı yeni bir kararla onarılan türbinlerin Almanya’ya teslim edilmesini kabul etti.

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kuzey akım, doğalgaz, rusya