https://tr.sputniknews.com/20220711/rembrandt-mi-matisse-mi-ermitaj-muzesindeki-basyapitlar-hakkinda-neler-biliyorsunuz-1057899460.html

Rembrandt mı, Matisse mi? Ermitaj Müzesi’ndeki başyapıtlar hakkında neler biliyorsunuz?

Rembrandt mı, Matisse mi? Ermitaj Müzesi’ndeki başyapıtlar hakkında neler biliyorsunuz?

Rusya’nın kültür başkenti olarak bilinen St. Petersburg’daki Ermitaj Müzesi, yaklaşık 3 milyon sanat eserine ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en büyük resim... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T18:45+0300

2022-07-11T18:45+0300

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testler

ermitaj müzesi

kültür & sanat

sanat tarihi

st. petersburg

rusya

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Fakat dünyanın en eski ve en büyük müzelerinden olan Ermitaj da Batı’nın Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımlardan nasibini almamış değil. Müzeye ait olan ve yurtdışında sergilenmek üzere ödünç verilen eserlerin geri getirilmesi sürecinde yaptırımlar nedeniyle zorluklar yaşanmıştı.

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testler, тесты, ermitaj müzesi, kültür & sanat, sanat tarihi, st. petersburg, rusya