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Rembrandt mı, Matisse mi? Ermitaj Müzesi’ndeki başyapıtlar hakkında neler biliyorsunuz?
Rembrandt mı, Matisse mi? Ermitaj Müzesi’ndeki başyapıtlar hakkında neler biliyorsunuz?
Rusya’nın kültür başkenti olarak bilinen St. Petersburg’daki Ermitaj Müzesi, yaklaşık 3 milyon sanat eserine ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en büyük resim... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
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ermitaj müzesi
kültür & sanat
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Fakat dünyanın en eski ve en büyük müzelerinden olan Ermitaj da Batı’nın Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımlardan nasibini almamış değil. Müzeye ait olan ve yurtdışında sergilenmek üzere ödünç verilen eserlerin geri getirilmesi sürecinde yaptırımlar nedeniyle zorluklar yaşanmıştı.
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testler, тесты, ermitaj müzesi, kültür & sanat, sanat tarihi, st. petersburg, rusya

Rembrandt mı, Matisse mi? Ermitaj Müzesi’ndeki başyapıtlar hakkında neler biliyorsunuz?

18:45 11.07.2022 (güncellendi: 13:23 12.07.2022)
© Sputnik / Aleksey DaniçevErmitaj Müzesi
Ermitaj Müzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© Sputnik / Aleksey Daniçev
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Rusya’nın kültür başkenti olarak bilinen St. Petersburg’daki Ermitaj Müzesi, yaklaşık 3 milyon sanat eserine ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en büyük resim koleksiyonuna sahip müze, tablo sayısı ile Guinness Rekorlar Kitabı’nda da yer alıyor.
Fakat dünyanın en eski ve en büyük müzelerinden olan Ermitaj da Batı’nın Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımlardan nasibini almamış değil. Müzeye ait olan ve yurtdışında sergilenmek üzere ödünç verilen eserlerin geri getirilmesi sürecinde yaptırımlar nedeniyle zorluklar yaşanmıştı.
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Müzenin tarihi ile başlayalım. Ermitaj Müzesi hangi hükümdarın talimatıyla kurulmuştu?
Kış Sarayı - Ermitaj Müzesi - Sputnik Türkiye
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