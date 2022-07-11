https://tr.sputniknews.com/20220711/rembrandt-mi-matisse-mi-ermitaj-muzesindeki-basyapitlar-hakkinda-neler-biliyorsunuz-1057899460.html
Rembrandt mı, Matisse mi? Ermitaj Müzesi’ndeki başyapıtlar hakkında neler biliyorsunuz?
Rembrandt mı, Matisse mi? Ermitaj Müzesi’ndeki başyapıtlar hakkında neler biliyorsunuz?
Rusya’nın kültür başkenti olarak bilinen St. Petersburg’daki Ermitaj Müzesi, yaklaşık 3 milyon sanat eserine ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en büyük resim... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T18:45+0300
2022-07-11T18:45+0300
2022-07-12T13:23+0300
testler
ermitaj müzesi
kültür & sanat
sanat tarihi
st. petersburg
rusya
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Fakat dünyanın en eski ve en büyük müzelerinden olan Ermitaj da Batı’nın Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımlardan nasibini almamış değil. Müzeye ait olan ve yurtdışında sergilenmek üzere ödünç verilen eserlerin geri getirilmesi sürecinde yaptırımlar nedeniyle zorluklar yaşanmıştı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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testler, тесты, ermitaj müzesi, kültür & sanat, sanat tarihi, st. petersburg, rusya
Rembrandt mı, Matisse mi? Ermitaj Müzesi’ndeki başyapıtlar hakkında neler biliyorsunuz?
18:45 11.07.2022 (güncellendi: 13:23 12.07.2022) Abone ol
Rusya’nın kültür başkenti olarak bilinen St. Petersburg’daki Ermitaj Müzesi, yaklaşık 3 milyon sanat eserine ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en büyük resim koleksiyonuna sahip müze, tablo sayısı ile Guinness Rekorlar Kitabı’nda da yer alıyor.
Fakat dünyanın en eski ve en büyük müzelerinden olan Ermitaj da Batı’nın Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımlardan nasibini almamış değil. Müzeye ait olan ve yurtdışında sergilenmek üzere ödünç verilen eserlerin geri getirilmesi sürecinde yaptırımlar nedeniyle zorluklar yaşanmıştı.