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TBMM Başkanı Şentop: Kapalı alanlarda maske kullanmakta fayda var
TBMM Başkanı Şentop: Kapalı alanlarda maske kullanmakta fayda var
TBMM Başkanı Şentop, koronavirüs vaka sayılarında artış yaşandığına dikkat çekerek, "Mesafe ve hijyene dikkat etmek, mümkünse toplu ve kapalı alanlarda maske... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T22:19+0300
2022-07-11T22:19+0300
2022-07-11T22:51+0300
maske
mustafa şentop
türkiye
koronavirüs
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde Tekirdağ’da Şehir Hastanesi'nde personel ile kırsal Yağcı ve Banarlı mahallelerinde vatandaşlarla bayramlaşmaya katıldı.Geleneksel Keşkek Festivali’ne de katılan Şentop, burada katılanların bayramlarını kutlayarak, dünyanın barış ve huzur ortamı içerisinde bayramları kutlamasını istediklerini dile getirdi. Kurban Bayramı’nın Müslümanlar için büyük bir bayram olduğunu söyleyen Şentop, şunları ifade etti:
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maske, mustafa şentop, koronavirüs
TBMM Başkanı Şentop: Kapalı alanlarda maske kullanmakta fayda var
22:19 11.07.2022 (güncellendi: 22:51 11.07.2022) Abone ol
TBMM Başkanı Şentop, koronavirüs vaka sayılarında artış yaşandığına dikkat çekerek, "Mesafe ve hijyene dikkat etmek, mümkünse toplu ve kapalı alanlarda maske kullanmak gibi hususlara riayet etmekte fayda var” dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde Tekirdağ’da Şehir Hastanesi'nde personel ile kırsal Yağcı ve Banarlı mahallelerinde vatandaşlarla bayramlaşmaya katıldı.
Geleneksel Keşkek Festivali’ne de katılan Şentop, burada katılanların bayramlarını kutlayarak, dünyanın barış ve huzur ortamı içerisinde bayramları kutlamasını istediklerini dile getirdi.
Kurban Bayramı’nın Müslümanlar için büyük bir bayram olduğunu söyleyen Şentop, şunları ifade etti:
"Muhakkak buradaki bulunanların yakınlarından hac da olanlar var, 2 yıl boyunca hac yapma imkanı bulamamıştık. Salgın sürecinin hafiflemesi ile beraber hac yapma imkanı da bu yıl oldu. İnşallah önümüzdeki yıl daha fazla sayıda vatandaşımızın gidebileceği hac imkanı da olacak. Tabi yavaş, yavaş salgın şartları da iyileşiyor diyorduk fakat biliyorsunuz yine sayıca artış var. Her ne kadar salgındaki hastalığın seyri biraz hafif gitse de yine de bulaşma sayısında artış var. Onun için yine bazı hassasiyetlerimizi öne çıkarmak, mesafe ve hijyene dikkat etmek, mümkünse toplu ve kapalı alanlarda maske kullanmak gibi hususlara riayet etmekte fayda var. Çok zor iki yıl geçirdik, bir daha o günleri Allah göstermesin bizlere.”