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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220711/zelenskiy-ulkesinin-guneyini-rusyadan-geri-almak-icin-saldiri-baslatacaklarini-dogrulamadi-1058599886.html
Zelenskiy, ülkesinin güneyini Rusya’dan geri almak için saldırı başlatacaklarını doğrulamadı
Zelenskiy, ülkesinin güneyini Rusya’dan geri almak için saldırı başlatacaklarını doğrulamadı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ordusunun ülkenin güneyinde Rusya’ya karşı bir karşı saldırı başlatacağını doğrulamadı. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T19:51+0300
2022-07-11T19:51+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna
rusya
the times
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Ukrayna lideri Zelenskiy, Savunma Bakanı Aleksey Reznikov’un, ülkenin güneyinde karşı saldırı başlatacaklarını söylediği röportajını okumadığını kaydetti.Ukrayna Devlet Başkanı, bir basın toplantısında sorulması üstüne, “Savunma Bakanı’nın söz konusu röportajını okumadım. Askerlerimizin hepsinin görevinin topraklarımızın tamamını işgalden kurtarmak olduğunu söyleyebilirim. Ancak, izin verirseniz, şu ya da bu askeri planın detaylarını paylaşmayacağım” dedi.Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, The Times gazetesine röportajında, Ukrayna ordusuna, ülkenin güneyini Rus güçlerinden geri alma görevinin verildiğini söylemiş, Batı ülkelerine yeniden Kiev’e silah yardımında bulunmaları çağrısını yapmıştı.Rusya güçleri Ukrayna’daki operasyonları sırasında güneydeki Herson bölgesinin tamamının ve Zaporojye bölgesininse Azak Denizi yakınındaki kısımlarının denetimini ele geçirdi.Askeri uzmanlarsa Ukrayna’nın bu güney bölgelerini yeniden ele geçirebilmesine ihtimal vermiyor. Sözgelimi, Rusya’da yayınlanan Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Kiev’in büyük çaplı bir karşı saldırıya geçme olanağının bulunmadığı değerlendirmesini yapıyor ve bunu da Ukrayna güçlerinin moral bozukluğuna ve stratejik üstülüğü Rusya ordusunun elinde bulundurmasıyla açıklıyor.
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vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, the times

Zelenskiy, ülkesinin güneyini Rusya’dan geri almak için saldırı başlatacaklarını doğrulamadı

19:51 11.07.2022
© REUTERSVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© REUTERS
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ordusunun ülkenin güneyinde Rusya’ya karşı bir karşı saldırı başlatacağını doğrulamadı.
Ukrayna lideri Zelenskiy, Savunma Bakanı Aleksey Reznikov’un, ülkenin güneyinde karşı saldırı başlatacaklarını söylediği röportajını okumadığını kaydetti.
Ukrayna Devlet Başkanı, bir basın toplantısında sorulması üstüne, “Savunma Bakanı’nın söz konusu röportajını okumadım. Askerlerimizin hepsinin görevinin topraklarımızın tamamını işgalden kurtarmak olduğunu söyleyebilirim. Ancak, izin verirseniz, şu ya da bu askeri planın detaylarını paylaşmayacağım” dedi.
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, The Times gazetesine röportajında, Ukrayna ordusuna, ülkenin güneyini Rus güçlerinden geri alma görevinin verildiğini söylemiş, Batı ülkelerine yeniden Kiev’e silah yardımında bulunmaları çağrısını yapmıştı.
Rusya güçleri Ukrayna’daki operasyonları sırasında güneydeki Herson bölgesinin tamamının ve Zaporojye bölgesininse Azak Denizi yakınındaki kısımlarının denetimini ele geçirdi.
Askeri uzmanlarsa Ukrayna’nın bu güney bölgelerini yeniden ele geçirebilmesine ihtimal vermiyor. Sözgelimi, Rusya’da yayınlanan Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Kiev’in büyük çaplı bir karşı saldırıya geçme olanağının bulunmadığı değerlendirmesini yapıyor ve bunu da Ukrayna güçlerinin moral bozukluğuna ve stratejik üstülüğü Rusya ordusunun elinde bulundurmasıyla açıklıyor.
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