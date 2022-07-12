https://tr.sputniknews.com/20220712/adanada-kendisine-kufur-ettigi-iddiasiyla-yasli-adami-dovdu-1058631815.html

Adana’da kendisine küfür ettiği iddiasıyla yaşlı adamı dövdü

Adana’da kendisine küfür ettiği iddiasıyla yaşlı adamı dövdü

Adana'da bir genç, kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü yaşlı birini darp ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. 12.07.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

adana

yaşlı

genç

dayak

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Adana’nın Aladağ ilçesinde iddiaya göre bir genç, kendisine küfürler ettiği öne sürülen kendisinden yaşlı birini dövmeye başladı. Genci yanındaki arkadaşları durdurmak istedi ancak o durmadı. Bu anlarda ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

türkiye

adana

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adana, yaşlı, genç, dayak