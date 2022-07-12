https://tr.sputniknews.com/20220712/adanada-kendisine-kufur-ettigi-iddiasiyla-yasli-adami-dovdu-1058631815.html
Adana’da kendisine küfür ettiği iddiasıyla yaşlı adamı dövdü
Adana’da kendisine küfür ettiği iddiasıyla yaşlı adamı dövdü
Adana'da bir genç, kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü yaşlı birini darp ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T16:03+0300
2022-07-12T16:03+0300
2022-07-12T16:03+0300
türkiye
adana
yaşlı
genç
dayak
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Adana’nın Aladağ ilçesinde iddiaya göre bir genç, kendisine küfürler ettiği öne sürülen kendisinden yaşlı birini dövmeye başladı. Genci yanındaki arkadaşları durdurmak istedi ancak o durmadı. Bu anlarda ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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adana, yaşlı, genç, dayak
Adana’da kendisine küfür ettiği iddiasıyla yaşlı adamı dövdü
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Adana'da bir genç, kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü yaşlı birini darp ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Adana’nın Aladağ ilçesinde iddiaya göre bir genç, kendisine küfürler ettiği öne sürülen kendisinden yaşlı birini dövmeye başladı. Genci yanındaki arkadaşları durdurmak istedi ancak o durmadı. Bu anlarda ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.