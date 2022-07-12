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ÇAYKUR üreticiden 10 günde 3 bin 668 ton yaş çay aldı
ÇAYKUR üreticiden 10 günde 3 bin 668 ton yaş çay aldı
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, ikinci sürgün alımlarının başlamasının ardından geçen 10 günde üreticiden 3 bin 668 ton yaş çay aldı. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T15:47+0300
2022-07-12T15:47+0300
türkiye
çaykur
çay
üretici
alım
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Yetkililerden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi dolayısıyla üretim yapılan bölgelerin önemli kısmında yaş çay, ikinci sürgünde de hasat için yeterli olgunluğa ulaşamadı. Üreticiler, uygun hale gelen bazı bölgelerde ise yaş çay hasadını sürdürüyor.ÇAYKUR, ikinci sürgün alımlarının başlamasının ardından geçen 10 günde üreticiden toplam 3 bin 668 ton yaş çay aldı. Kurban Bayramı süresince alınan yaş çay miktarı ise 290 ton oldu. Alımların aksamaması için nöbetçi fabrikaların bayram boyunca hizmet verdiği öğrenildi.
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çaykur, çay, üretici, alım

ÇAYKUR üreticiden 10 günde 3 bin 668 ton yaş çay aldı

15:47 12.07.2022
© AAyaş çay
yaş çay - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© AA
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, ikinci sürgün alımlarının başlamasının ardından geçen 10 günde üreticiden 3 bin 668 ton yaş çay aldı.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi dolayısıyla üretim yapılan bölgelerin önemli kısmında yaş çay, ikinci sürgünde de hasat için yeterli olgunluğa ulaşamadı. Üreticiler, uygun hale gelen bazı bölgelerde ise yaş çay hasadını sürdürüyor.
ÇAYKUR, ikinci sürgün alımlarının başlamasının ardından geçen 10 günde üreticiden toplam 3 bin 668 ton yaş çay aldı. Kurban Bayramı süresince alınan yaş çay miktarı ise 290 ton oldu. Alımların aksamaması için nöbetçi fabrikaların bayram boyunca hizmet verdiği öğrenildi.
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