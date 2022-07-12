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https://tr.sputniknews.com/20220712/euro-dolar-paritesi-20-yil-sonra-esitlendi-1058606917.html
Euro-dolar paritesi 20 yıl sonra eşitlendi
Euro-dolar paritesi 20 yıl sonra eşitlendi
Küresel piyasalarda dolar tüm önemli para birimlerine karşı değer kazanıyor. Bu ivmenin etkisiyle euro/dolar paritesi 2002'den bu yana en düşük seviyeye geldi... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T00:21+0300
2022-07-12T00:21+0300
ekonomi
dolar
euro
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Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde güvenli liman arayışıyla değerlenen dolar, tüm önemli para birimlerinde olduğu gibi euroya karşı da güçlendi.Euro/Dolar paritesi haftanın ilk işlem gününde yüzde 1'i aşan düşüşle 1,0057 seviyesini test etti. Böylelikle paritede 2002'den bu yana en düşük seviye kaydedildi.İngiltere'de yaşanan siyasi çalkantının etkisiyle sterlinin de dolar karşısında değer kaybı hızlandı.Sterlin, dolar karşısında yüzde 1 kayıp yaşadı.Doların güçlenmesinde haftanın ilk işlem gününde risk iştahında görülen bozulma rol oynadı.Çin'de yeniden Kovid-19 vakalarının artması ve salgın önlemlerinin gündeme gelmesi risk algısını olumsuz etkilerken, Avrupa hisseleri ve ABD vadelileri de geriledi.Dolardaki yükseliş haftanın ilk işlem gününde gündemde ilk sıralara çıkarken, piyasalar, 13 Temmuz'da açıklanacak ABD enflasyonuna odaklandı.
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dolar, euro

Euro-dolar paritesi 20 yıl sonra eşitlendi

00:21 12.07.2022
© AFP 2022 / VASILY MAXIMOVDolar- Euro
Dolar- Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© AFP 2022 / VASILY MAXIMOV
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Küresel piyasalarda dolar tüm önemli para birimlerine karşı değer kazanıyor. Bu ivmenin etkisiyle euro/dolar paritesi 2002'den bu yana en düşük seviyeye geldi. Euro ile dolar başabaş seviyesine geldi.
Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde güvenli liman arayışıyla değerlenen dolar, tüm önemli para birimlerinde olduğu gibi euroya karşı da güçlendi.
Euro/Dolar paritesi haftanın ilk işlem gününde yüzde 1'i aşan düşüşle 1,0057 seviyesini test etti. Böylelikle paritede 2002'den bu yana en düşük seviye kaydedildi.
İngiltere'de yaşanan siyasi çalkantının etkisiyle sterlinin de dolar karşısında değer kaybı hızlandı.
Sterlin, dolar karşısında yüzde 1 kayıp yaşadı.

Doların güçlenmesinde haftanın ilk işlem gününde risk iştahında görülen bozulma rol oynadı.
Çin'de yeniden Kovid-19 vakalarının artması ve salgın önlemlerinin gündeme gelmesi risk algısını olumsuz etkilerken, Avrupa hisseleri ve ABD vadelileri de geriledi.
Dolardaki yükseliş haftanın ilk işlem gününde gündemde ilk sıralara çıkarken, piyasalar, 13 Temmuz'da açıklanacak ABD enflasyonuna odaklandı.
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