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Halay çekerken kalp krizi geçiren 47 yaşındaki adam, hayatını kaybetti
Halay çekerken kalp krizi geçiren 47 yaşındaki adam, hayatını kaybetti
Elazığ’da düzenlenen şenlikte halay çekerken aniden fenalaşarak kalp krizi geçiren biri kişi, hayatını kaybetti. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T23:43+0300
2022-07-12T23:53+0300
türkiye
elazığ
halay
kalp krizi
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Olay, Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde düzenlen bir şenlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şenliğe katılan 47 yaşındaki 3 çocuk babası Rıfat Yılmaz, bir süre sonra halaya girdi. Halay çektiği sırada kalp krizi geçiren Yılmaz, bir anda yere yığıldı. Yaşananlar saniye saniye kameralara yansırken Yılmaz’a ilk müdahale olay yerinde köylüler tarafından yapıldı. Yıldırım, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
https://tr.sputniknews.com/20220712/adanada-dugundeki-halayda-baslayan-kavga-acil-servise-kadar-tasindi-5-yarali-1058645101.html
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elazığ, halay, kalp krizi

Halay çekerken kalp krizi geçiren 47 yaşındaki adam, hayatını kaybetti

23:43 12.07.2022 (güncellendi: 23:53 12.07.2022)
© İHA / YAKUP SAĞLAM-AW666852Halay çekerken kalp krizi geçiren 47 yaşındaki adam, hayatını kaybetti
Halay çekerken kalp krizi geçiren 47 yaşındaki adam, hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© İHA / YAKUP SAĞLAM-AW666852
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Elazığ’da düzenlenen şenlikte halay çekerken aniden fenalaşarak kalp krizi geçiren biri kişi, hayatını kaybetti.
Olay, Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde düzenlen bir şenlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şenliğe katılan 47 yaşındaki 3 çocuk babası Rıfat Yılmaz, bir süre sonra halaya girdi. Halay çektiği sırada kalp krizi geçiren Yılmaz, bir anda yere yığıldı.
Yaşananlar saniye saniye kameralara yansırken Yılmaz’a ilk müdahale olay yerinde köylüler tarafından yapıldı. Yıldırım, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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