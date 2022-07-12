https://tr.sputniknews.com/20220712/halay-cekerken-kalp-krizi-geciren-47-yasindaki-adam-hayatini-kaybetti-1058647116.html

Halay çekerken kalp krizi geçiren 47 yaşındaki adam, hayatını kaybetti

Halay çekerken kalp krizi geçiren 47 yaşındaki adam, hayatını kaybetti

Elazığ’da düzenlenen şenlikte halay çekerken aniden fenalaşarak kalp krizi geçiren biri kişi, hayatını kaybetti. 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T23:43+0300

2022-07-12T23:43+0300

2022-07-12T23:53+0300

türkiye

elazığ

halay

kalp krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1058647181_8:0:634:352_1920x0_80_0_0_ba313e44b52328cee32e541a5b6b1ca2.jpg

Olay, Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde düzenlen bir şenlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şenliğe katılan 47 yaşındaki 3 çocuk babası Rıfat Yılmaz, bir süre sonra halaya girdi. Halay çektiği sırada kalp krizi geçiren Yılmaz, bir anda yere yığıldı. Yaşananlar saniye saniye kameralara yansırken Yılmaz’a ilk müdahale olay yerinde köylüler tarafından yapıldı. Yıldırım, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

https://tr.sputniknews.com/20220712/adanada-dugundeki-halayda-baslayan-kavga-acil-servise-kadar-tasindi-5-yarali-1058645101.html

türkiye

elazığ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

elazığ, halay, kalp krizi