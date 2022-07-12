https://tr.sputniknews.com/20220712/hekimlerden-dr-karakayanin-oldurulmesinin-ardindan-cok-sayida-isme-suc-duyurusu-1058611863.html
Hekimlerden, Dr. Karakaya’nın öldürülmesinin ardından çok sayıda isme suç duyurusu
Hekimlerden, Dr. Karakaya’nın öldürülmesinin ardından çok sayıda isme suç duyurusu
Hekimlere Hukuksal Dayanışma Derneği (HHDD) ile Hekim ve Sağlık Çalışanları Birliği Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekim Birliği), Konya’da Dr. Ekrem... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T06:31+0300
2022-07-12T06:31+0300
2022-07-12T06:31+0300
türkiye
ekrem karakaya
doktor
suç duyurusu
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Konya’nın Karatay ilçesindeki Konya Şehir Hastanesi’nde Hacı Mehmet Akçay adlı saldırgan Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya’yı öldürmüştü. Türk Tabipleri Birliği (TTB) yurt genelinde iki gün süren iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. İstanbul’da gerçekleştirilen eyleme polis doktorlara müdahale etmişti.Cumhuriyet'ten Mehmet Oflaz'ın haberine göre, son olarak, Hekimlere Hukuksal Dayanışma Derneği (HHDD) ile Hekim ve Sağlık Çalışanları Birliği Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekim Birliği) harekete geçti.Hastane yöneticileri hakkında suç duyurusuHekimlere Hukuksal Dayanışma Derneği, Konya Şehir Hastanesi yöneticilerinin “ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma” suçlarını işlediklerini belirterek Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmek üzere Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.Dilekçede, “Hastane yönetimi yeterli önlemlerini almış olsaydı saldırgan bu alçakça saldırıyı gerçekleştiremeyecekti. Bu nedenle sorumluların tespiti ve cezalandırılması büyük önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.Dilekçede Konya Şehir Hastanesi yöneticileri hakkında gerekli tahkikatın yapılarak haklarında kamu davası talep edildi.Gökçek'e suç duyurusuEski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, geçen günlerde mart ayındaki doktor grevinde sağlıkçılara yasal işlemle tehdit eden başhekimin videosunu, “Sevgili başhekim seni yürekten kutluyoruz. Görevini yapmayan doktor seni vatan haini olarak görüyoruz, seni istemiyoruz. Hastaneden defol git, nerede ne yapacaksan yap. Katılıyor musunuz tweet âlemi?” diyerek paylaşmıştı.Bu paylaşımın ardından Hekim Birliği, Melih Gökçek hakkında “tehdit”, “hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu” suçlarını işlediğini iddia ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.Dilekçede Melih Gökçek’in ilgili TCK maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi. Gökçek’in mahkûm olacağı hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar “belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma”sı talep edildi.Yayın yasağına itirazÖte yandan Hekim Birliği Sendikası, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), Karakaya’nın öldürülmesine ilişkin haberlere yayın yasağı getirme kararına karşı Konya 5. Sulh Ceza Hâkimliği’ne itiraz etti.
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ekrem karakaya, doktor, suç duyurusu
Hekimlerden, Dr. Karakaya’nın öldürülmesinin ardından çok sayıda isme suç duyurusu
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Hekimlere Hukuksal Dayanışma Derneği (HHDD) ile Hekim ve Sağlık Çalışanları Birliği Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekim Birliği), Konya’da Dr. Ekrem Karakaya’nın görevi başında katledilmesinin ardından Konya Şehir Hastanesi yöneticileri ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.
Konya’nın Karatay ilçesindeki Konya Şehir Hastanesi’nde Hacı Mehmet Akçay adlı saldırgan Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya’yı öldürmüştü. Türk Tabipleri Birliği (TTB) yurt genelinde iki gün süren iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. İstanbul’da gerçekleştirilen eyleme polis doktorlara müdahale etmişti.
Cumhuriyet'ten Mehmet Oflaz'ın haberine göre
, son olarak, Hekimlere Hukuksal Dayanışma Derneği (HHDD)
ile Hekim ve Sağlık Çalışanları Birliği Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekim Birliği)
harekete geçti.
Hastane yöneticileri hakkında suç duyurusu
Hekimlere Hukuksal Dayanışma Derneği, Konya Şehir Hastanesi yöneticilerinin “ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma” suçlarını işlediklerini belirterek Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmek üzere Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Dilekçede, “Hastane yönetimi yeterli önlemlerini almış olsaydı saldırgan bu alçakça saldırıyı gerçekleştiremeyecekti. Bu nedenle sorumluların tespiti ve cezalandırılması büyük önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.
Dilekçede Konya Şehir Hastanesi yöneticileri hakkında gerekli tahkikatın yapılarak haklarında kamu davası talep edildi.
Gökçek'e suç duyurusu
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, geçen günlerde mart ayındaki doktor grevinde sağlıkçılara yasal işlemle tehdit eden başhekimin videosunu, “Sevgili başhekim seni yürekten kutluyoruz. Görevini yapmayan doktor seni vatan haini olarak görüyoruz, seni istemiyoruz. Hastaneden defol git, nerede ne yapacaksan yap. Katılıyor musunuz tweet âlemi?” diyerek paylaşmıştı.
Bu paylaşımın ardından Hekim Birliği, Melih Gökçek hakkında “tehdit”, “hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu” suçlarını işlediğini iddia ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Dilekçede Melih Gökçek’in ilgili TCK maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi. Gökçek’in mahkûm olacağı hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar “belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma”sı talep edildi.
Yayın yasağına itiraz
Öte yandan Hekim Birliği Sendikası, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), Karakaya’nın öldürülmesine ilişkin haberlere yayın yasağı getirme kararına karşı Konya 5. Sulh Ceza Hâkimliği’ne itiraz etti.