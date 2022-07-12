https://tr.sputniknews.com/20220712/jill-bidenin-hispaniklere-taco-kadar-essizsiniz-diye-iltifat-etmeye-calismasi-geri-tepti-1058631583.html
Jill Biden'ın Hispaniklere 'taco kadar eşsizsiniz' diye iltifat etmeye çalışması geri tepti
Jill Biden'ın Hispaniklere 'taco kadar eşsizsiniz' diye iltifat etmeye çalışması geri tepti
ABD Başkanı Joe Biden'a Hispanik desteği dibe vurduğu dönemde Hispaniklerin eşitik toplantısında konuşan eşinin "Kahvaltı tacoları kadar eşsizsiniz" benzetmesi... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T16:17+0300
2022-07-12T16:17+0300
2022-07-12T16:21+0300
dünya
abd
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ABD Başkanı Joe Biden'ın bitmeyen gaflarına eşi Jill Biden'ın Hispaniklere iltifat niyetine Meksika mutfağının en meşhur lezzeti 'taco' benzetmesi yapması eklendi. Teksas eyaletinin San Antonio kentinde Hispaniklerin eşitliğiyle ilgili bir toplantıda konuşan first lady, "Bronx'un bodegaları kadar diğerlerinden hemen ayırt edilen, Miami'nin çiçekleri kadar güzel ve burada San Antonio'daki kahvaltı tacoları kadar eşsiz olan bu topluluğun çeşitliliği sizin gücünüzdür" dedi.Anketlere göre Hispanik seçmenler nezdinde eşine halk desteğinin düştüğü dönemde konuşan Jill Biden, Hispaniklerin işlettiği mahalle bakkalları için kullanılan 'bodega' tabirini de yanlış telaffuz ederek, 'bogedalar' dedi.Ulusal Hispanik Gazeteciler Birliği'den (NAHJ) "Biz taco değiliz" yanıtı gecikmedi. Jill Biden'ı Latinleri 'daha iyi anlamaya zamanını ayırmaya' çağıran NAHJ, : "Latinler olarak mirasımız çok çeşitli diasporalar, kültürler ve yemek gelenekleri tarafından şekillendiriliyor" bilgilendirmesini yaptı. NAHJ'ın açıklamasında "Bizi basmakalıplara indirgemeyin" vurgusu yapıldı. Mart 2021'de Kaliforniya eyaletindeki Delano kentinde çiftlik işçilerine hitabında İspanyolca "Sí se puede" (Evet yapabiliriz) ifadesinin telaffuzunu beceremediği için alay konusu olan Jill Biden'ın son açıklaması, hemen muhafazakar kanada malzeme oluşturdu. Cumhuriyetçi Parti'nin Arizona milletvekili Andy Biggs, "Hispaniklerin Demokrat Parti'den kaçmasına şaşmamak lazım" diye tweetledi. Florida Valisi Ron DeSantis'in Sözcüsü Christine Pushaw, böyle bir yorumu muhafazakar bir siyasi yapmış olsaydı 'rejim medyasının' üzerine çökeceği görüşünü paylaştı. Yakın tarihli bir Quinnipiac anketine göre Demokrat Parti için önemli bir seçmen bloğu olan Hispaniklerin sadece yüzde 26'sı Joe Biden'in Başkan olarak performansını onaylıyor. Bu oran, bir yıl önce yüzde 55'ti. ABD'de siyasiler, Hispaniklerin gönüllerini ve oylarını kazanmak için yaptıkları 'şirinliklerle' sık sık alay konusu oluyor. Biden 2020 seçim kampanyasında cep telefonundan Latin hit şarkısı Despacito'yu çalmıştı. Selefi olan Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump, 2016 seçim kampanyasında taco yerken fotoğrafını tweetleyip "Hispanikleri seviyorum" yazmıştı.
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abd
Jill Biden'ın Hispaniklere 'taco kadar eşsizsiniz' diye iltifat etmeye çalışması geri tepti
16:17 12.07.2022 (güncellendi: 16:21 12.07.2022) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden'a Hispanik desteği dibe vurduğu dönemde Hispaniklerin eşitik toplantısında konuşan eşinin "Kahvaltı tacoları kadar eşsizsiniz" benzetmesi yapması tepki çekti. Ulusal Hispanik Gazeteciler Birliği'den "Biz taco değiliz. Bizi basmakalıplara indirgemeyin" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın bitmeyen gaflarına eşi Jill Biden'ın Hispaniklere iltifat niyetine Meksika mutfağının en meşhur lezzeti 'taco' benzetmesi yapması eklendi.
Teksas eyaletinin San Antonio kentinde Hispaniklerin eşitliğiyle ilgili bir toplantıda konuşan first lady, "Bronx'un bodegaları kadar diğerlerinden hemen ayırt edilen, Miami'nin çiçekleri kadar güzel ve burada San Antonio'daki kahvaltı tacoları kadar eşsiz olan bu topluluğun çeşitliliği sizin gücünüzdür" dedi.
Anketlere göre Hispanik seçmenler nezdinde eşine halk desteğinin düştüğü dönemde konuşan Jill Biden, Hispaniklerin işlettiği mahalle bakkalları için kullanılan 'bodega' tabirini de yanlış telaffuz ederek, 'bogedalar' dedi.
Ulusal Hispanik Gazeteciler Birliği'den (NAHJ) "Biz taco değiliz" yanıtı gecikmedi.
Jill Biden'ı Latinleri 'daha iyi anlamaya zamanını ayırmaya' çağıran NAHJ, : "Latinler olarak mirasımız çok çeşitli diasporalar, kültürler ve yemek gelenekleri tarafından şekillendiriliyor" bilgilendirmesini yaptı.
NAHJ'ın açıklamasında "Bizi basmakalıplara indirgemeyin" vurgusu yapıldı.
Mart 2021'de Kaliforniya eyaletindeki Delano kentinde çiftlik işçilerine hitabında İspanyolca "Sí se puede" (Evet yapabiliriz) ifadesinin telaffuzunu beceremediği için alay konusu olan Jill Biden'ın son açıklaması, hemen muhafazakar kanada malzeme oluşturdu.
Cumhuriyetçi Parti'nin Arizona milletvekili Andy Biggs, "Hispaniklerin Demokrat Parti'den kaçmasına şaşmamak lazım" diye tweetledi.
Florida Valisi Ron DeSantis'in Sözcüsü Christine Pushaw, böyle bir yorumu muhafazakar bir siyasi yapmış olsaydı 'rejim medyasının' üzerine çökeceği görüşünü paylaştı.
Yakın tarihli bir Quinnipiac anketine göre Demokrat Parti için önemli bir seçmen bloğu olan Hispaniklerin sadece yüzde 26'sı Joe Biden'in Başkan olarak performansını onaylıyor. Bu oran, bir yıl önce yüzde 55'ti.
ABD'de siyasiler, Hispaniklerin gönüllerini ve oylarını kazanmak için yaptıkları 'şirinliklerle' sık sık alay konusu oluyor. Biden 2020 seçim kampanyasında cep telefonundan Latin hit şarkısı Despacito'yu çalmıştı. Selefi olan Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump, 2016 seçim kampanyasında taco yerken fotoğrafını tweetleyip "Hispanikleri seviyorum" yazmıştı.